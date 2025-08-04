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Умер звукорежиссер Петр Пивоваров

Умер звукорежиссер Петр Пивоваров - РИА Новости, 04.08.2025

Умер звукорежиссер Петр Пивоваров

Звукорежиссер, член Союза кинематографистов России Петр Пивоваров умер в возрасте 71 года, сообщили в пресс-службе Союза кинематографистов РФ. РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T14:32:00+03:00

2025-08-04T14:32:00+03:00

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Звукорежиссер, член Союза кинематографистов России Петр Пивоваров умер в возрасте 71 года, сообщили в пресс-службе Союза кинематографистов РФ. "Первого августа 2025 года на 72-м году ушел из жизни наш коллега, звукорежиссер Петр Викторович Пивоваров (1953-2025)", - говорится в сообщении. Прощание с ним состоится 6 августа в 10.30 в морге Городской клинической больницы имени С.И. Спасокукоцкого, затем его похоронят на Центральном кладбище в Долгопрудном. Пивоваров родился 19 декабря 1953 года в Москве. После окончания МТХТУ в 1975 году начал трудовую деятельность на ЦСДФ и получил диплом Ленинградского института киноинженеров. Он прошел путь от звукотехника до звукооператора высшей квалификации. Пивоваров работал на ЦСДФ почти 20 лет, а с 2005 года занимал должность главного звукорежиссера RT ("Россия сегодня"), с 2014 по 2022 год - заместителя главного звукорежиссера. Он работал на телевидении, принимал участие в съемках в горячих точках, таких как Чечня и Югославия. В его фильмографии такие фильмы как "Шел солдат...", "Иду к тебе, Арктика", "Улоф Пальме. Почему?", "Дело об украденной скрипке" и другие.

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