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Пьяные ДТП и побег из телешоу: что стало со звездой "Лицея" Леной Перовой

Пьяные ДТП и побег из телешоу: что стало со звездой "Лицея" Леной Перовой - РИА Новости, 04.08.2025

Пьяные ДТП и побег из телешоу: что стало со звездой "Лицея" Леной Перовой

Лену Перову знают в основном по популярной девичьей поп-группе 1990-х "Лицей". Также она была яркой участницей телешоу, например, "Последний герой", попробовала РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T19:15:00+03:00

2025-08-04T19:15:00+03:00

2025-08-04T19:15:00+03:00

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МОСКВА, 4 авг – РИА Новости, Вадим Минеев. Лену Перову знают в основном по популярной девичьей поп-группе 1990-х "Лицей". Также она была яркой участницей телешоу, например, "Последний герой", попробовала себя в качестве актрисы, снявшись в сериале "Маргоша". Она успела пережить многое — гибель близких родственников, скандальное увольнение из "Лицея", несколько ДТП, алкогольную зависимость. Чем занимается певица сегодня и какие испытания ей пришлось преодолеть в прошлом — в материале РИА Новости.Симпатичные девчонки и незатейливые песенкиЛена Перова родилась и выросла в Москве в музыкальной семье, мама играла на фортепиано, а папа был кларнетистом. Естественно, Лена пошла по стопам родителей и с раннего детства занималась в музыкальной школе.Талант певицы открыл ее брат Сергей Супонев. Именно он привел сестру в группу "Детский мир", когда ей было 10 лет. Там девочка и познакомилась со своими будущими коллегами по "Лицею": Изольдой Ишханишвили и Анастасией Макаревич. Все вместе они вошли в трио "Лицей". Продюсером был Алексей Макаревич, который не только написал для девочек хит "Осень", но и создал им привлекательный имидж.Группа, в которой симпатичные девчонки исполняли незатейливые песенки с легким налетом роковых аккордов, обрела огромную популярность.Уход из группыЛену совсем не устраивала ее второстепенная роль в коллективе, она решила попробовать свои силы на телевизионном поприще. Но жесткие условия контракта запрещали вести какую-либо публичную деятельность помимо трио, поэтому Лене пришлось попрощаться с "Лицеем"."Расставание с девочками и продюсером было не самым простым. Из группы меня выгнали. Омерзительно было то, что остальные две девочки не принимали участие в обсуждении этой проблемы. Они перестали со мной здороваться за кулисами. Проходили мимо, как будто бы меня и нет", — вспоминаетПерова.Брат Лены помог устроиться ей на телевидение, где она успешно совмещала карьеру телеведущей с записью сольных альбомов, которых выпустила три, и один альбом записала с группой "Амега".Снималась в кино и вела успешные проекты на ТВВ 2001 году Филипп Янковский пригласил Лену сняться в его фильме "В движении", главную роль в котором исполнил Константин Хабенский. Затем был сериал "Маргоша", где Елене досталась роль радиоведущей Анны Сомовой. В "Маргоше" Лена снималась в течение трех лет — с 2008 по 2010 годы.Параллельно она участвовала сразу в нескольких успешных проектах, была даже удостоена премии "ТЭФИ" за ток-шоу "Жизнь прекрасна". Продолжала сниматься в кино. Казалось бы, все складывается удачно, но смерть близких людей стала тяжелым ударом для артистки.Смерть брата и племянникаБрат Елены Сергей Супонев был руководителем дирекции детских и развлекательных программ телеканала ОРТ. Он трагически погиб субботним вечером 8 декабря 2001 года. Снегоход, которым управлял 38-летний мужчина, на полном ходу врезался в речную пристань. Супонев сильно ударился головой, его тело обнаружили той же ночью. Сестра узнала о трагедии одной из первых.После этого у Лены начались проблемы с алкоголем. Очередным толчком по направлению к бездне, очевидно, стало самоубийство племянника — сына Сергея Супонева.Пьяное ДТПВ 2013 году общественность потрясла новость об автомобильной аварии, которую Лена совершила в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, врачи обнаружили на руках женщины подозрительные порезы.Сразу поползли слухи о том, что она пыталась совершить самоубийство. Перову лишили прав на полтора года. К счастью, больше никто не пострадал.В 2014-м певица вновь оказывается пьяной за рулем, за что выплатила крупный штраф. Однако больше в скандальные истории и аварии артистка не попадала.Сбежала из шоуДважды артистка участвовала в реалити-проекте "Последний герой" — в 2002-м дошла до финала, а вот в 2021 году покинула остров сразу же после первого выпуска. На голосовании ведущая заметила, что Перова заняла место людей, которые очень хотели попасть на шоу. Сразу же поползли слухи о ее пагубном пристрастии к алкоголю.В качестве причин отъезда сама Лена позже называла ухудшение здоровья — ранее она ломала ключицу, и старая травма дала о себе знать.Личная жизнь и где актриса сейчасПерова всегда тщательно скрывала свою личную жизнь. Известно только, что в конце 1990-х она вышла замуж за сына высокопоставленного чиновника, но их отношения не выдержали ее плотного гастрольного графика.Однако злые языки утверждают, что муж просто не пожелал мириться с выходками Лены и ее любовью выпить да погулять. Как оно было на самом деле — неизвестно. После у Перовой был только один роман, о котором стало известно публике. Ее избранником стал продюсер Евгений Курбатов, но и эти отношения не продлились долго.Сейчас Лена рассказывает, что не одинока, но свою вторую половину тщательно скрывает от общественности. По ее словам, вместе они уже много лет. Перова часто проводит время за городом, занимается садоводством, участвует в антрепризных спектаклях.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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