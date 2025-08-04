https://ria.ru/20250804/peskov-2033229542.html

Идея сделать заявления на Валааме принадлежала лично Путину, заявил Песков

Идея сделать заявления на Валааме принадлежала лично Путину, заявил Песков - РИА Новости, 04.08.2025

Идея сделать заявления на Валааме принадлежала лично Путину, заявил Песков

Идея озвучить важные заявления именно на острове Валаам принадлежала лично президенту России Владимиру Путину, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T12:22:00+03:00

2025-08-04T12:22:00+03:00

2025-08-04T12:22:00+03:00

валаам

россия

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дмитрий песков

александр лукашенко

владимир путин

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Идея озвучить важные заявления именно на острове Валаам принадлежала лично президенту России Владимиру Путину, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявления президента в пятницу. "Идея (сделать заявления для прессы на острове Валаам - ред.), естественно, Путина. И, собственно, ему были заданы вопросы, он на них ответил", - сказал Песков журналистам. Он отметил, что президент регулярно посещает Валаам, это очень важное место для российской культуры, прошлого, истории, веры. "Каждый раз его посещение, тем более вместе с президентом Беларуси, вызывает большой интерес", - объяснил Песков резонанс в прессе вокруг посещения лидером государства острова. Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко в пятницу провели неформальную встречу на Валааме. Лидеры России и Белоруссии уже не первый год летом посещают Валаам вместе. Они приезжали на остров в 2019, 2023 и 2024 годах.

https://ria.ru/20250804/kreml-2033228051.html

https://ria.ru/20250804/tramp-2033222405.html

валаам

россия

белоруссия

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валаам, россия, белоруссия, дмитрий песков, александр лукашенко, владимир путин