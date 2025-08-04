Рейтинг@Mail.ru
Идея сделать заявления на Валааме принадлежала лично Путину, заявил Песков - РИА Новости, 04.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:22 04.08.2025
https://ria.ru/20250804/peskov-2033229542.html
Идея сделать заявления на Валааме принадлежала лично Путину, заявил Песков
Идея сделать заявления на Валааме принадлежала лично Путину, заявил Песков - РИА Новости, 04.08.2025
Идея сделать заявления на Валааме принадлежала лично Путину, заявил Песков
Идея озвучить важные заявления именно на острове Валаам принадлежала лично президенту России Владимиру Путину, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T12:22:00+03:00
2025-08-04T12:22:00+03:00
валаам
россия
белоруссия
дмитрий песков
александр лукашенко
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/03/2033042963_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_768ab5a821853bf5b64ba38821afb3d1.jpg
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Идея озвучить важные заявления именно на острове Валаам принадлежала лично президенту России Владимиру Путину, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявления президента в пятницу. "Идея (сделать заявления для прессы на острове Валаам - ред.), естественно, Путина. И, собственно, ему были заданы вопросы, он на них ответил", - сказал Песков журналистам. Он отметил, что президент регулярно посещает Валаам, это очень важное место для российской культуры, прошлого, истории, веры. "Каждый раз его посещение, тем более вместе с президентом Беларуси, вызывает большой интерес", - объяснил Песков резонанс в прессе вокруг посещения лидером государства острова. Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко в пятницу провели неформальную встречу на Валааме. Лидеры России и Белоруссии уже не первый год летом посещают Валаам вместе. Они приезжали на остров в 2019, 2023 и 2024 годах.
https://ria.ru/20250804/kreml-2033228051.html
https://ria.ru/20250804/tramp-2033222405.html
валаам
россия
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/03/2033042963_190:0:2919:2047_1920x0_80_0_0_16211786f8483443831f468529b4f408.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
валаам, россия, белоруссия, дмитрий песков, александр лукашенко, владимир путин
Валаам, Россия, Белоруссия, Дмитрий Песков, Александр Лукашенко, Владимир Путин
Идея сделать заявления на Валааме принадлежала лично Путину, заявил Песков

Песков: идея озвучить важные заявления на острове Валаам принадлежала Путину

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© POOL
Перейти в медиабанк
Президент Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Идея озвучить важные заявления именно на острове Валаам принадлежала лично президенту России Владимиру Путину, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявления президента в пятницу.
"Идея (сделать заявления для прессы на острове Валаам - ред.), естественно, Путина. И, собственно, ему были заданы вопросы, он на них ответил", - сказал Песков журналистам.
Президент Владимир Путин и спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф во время встречи - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
В Кремле не исключили встречи Путина и Уиткоффа на этой неделе
12:18
Он отметил, что президент регулярно посещает Валаам, это очень важное место для российской культуры, прошлого, истории, веры.
"Каждый раз его посещение, тем более вместе с президентом Беларуси, вызывает большой интерес", - объяснил Песков резонанс в прессе вокруг посещения лидером государства острова.
Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко в пятницу провели неформальную встречу на Валааме. Лидеры России и Белоруссии уже не первый год летом посещают Валаам вместе. Они приезжали на остров в 2019, 2023 и 2024 годах.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
"Путин прав". В США выступили с призывом к Трампу
12:06
 
ВалаамРоссияБелоруссияДмитрий ПесковАлександр ЛукашенкоВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала