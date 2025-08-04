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В Кремле прокомментировали заявление Трампа об атомных подлодках - РИА Новости, 04.08.2025
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12:21 04.08.2025 (обновлено: 12:40 04.08.2025)
https://ria.ru/20250804/peskov-2033229217.html
В Кремле прокомментировали заявление Трампа об атомных подлодках
В Кремле прокомментировали заявление Трампа об атомных подлодках - РИА Новости, 04.08.2025
В Кремле прокомментировали заявление Трампа об атомных подлодках
Очевидно, что подлодки США и так находятся на боевом дежурстве, это постоянный процесс, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T12:21:00+03:00
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безопасность
сша
россия
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в мире
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Очевидно, что подлодки США и так находятся на боевом дежурстве, это постоянный процесс, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что отдал приказ направить две атомные подводные лодки в "соответствующие регионы" после высказываний зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева. "В данном случае очевидно, что американские подводные лодки и так находятся на боевом дежурстве. Это постоянный процесс", - сказал Песков журналистам, комментируя заявление президента США.
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Безопасность, США, Россия, Дмитрий Песков, Дональд Трамп, Дмитрий Медведев, В мире
В Кремле прокомментировали заявление Трампа об атомных подлодках

Песков назвал очевидным тот факт, что подлодки ВМС США находятся на дежурстве

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Очевидно, что подлодки США и так находятся на боевом дежурстве, это постоянный процесс, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что отдал приказ направить две атомные подводные лодки в "соответствующие регионы" после высказываний зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева.
"В данном случае очевидно, что американские подводные лодки и так находятся на боевом дежурстве. Это постоянный процесс", - сказал Песков журналистам, комментируя заявление президента США.
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БезопасностьСШАРоссияДмитрий ПесковДональд ТрампДмитрий МедведевВ мире
 
 
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