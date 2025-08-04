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В Кремле прокомментировали заявление Трампа об атомных подлодках
В Кремле прокомментировали заявление Трампа об атомных подлодках - РИА Новости, 04.08.2025
В Кремле прокомментировали заявление Трампа об атомных подлодках
Очевидно, что подлодки США и так находятся на боевом дежурстве, это постоянный процесс, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T12:21:00+03:00
2025-08-04T12:21:00+03:00
2025-08-04T12:40:00+03:00
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Очевидно, что подлодки США и так находятся на боевом дежурстве, это постоянный процесс, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что отдал приказ направить две атомные подводные лодки в "соответствующие регионы" после высказываний зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева. "В данном случае очевидно, что американские подводные лодки и так находятся на боевом дежурстве. Это постоянный процесс", - сказал Песков журналистам, комментируя заявление президента США.
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В Кремле прокомментировали заявление Трампа об атомных подлодках
Песков назвал очевидным тот факт, что подлодки ВМС США находятся на дежурстве