https://ria.ru/20250804/peskov-2033229217.html

В Кремле прокомментировали заявление Трампа об атомных подлодках

В Кремле прокомментировали заявление Трампа об атомных подлодках - РИА Новости, 04.08.2025

В Кремле прокомментировали заявление Трампа об атомных подлодках

Очевидно, что подлодки США и так находятся на боевом дежурстве, это постоянный процесс, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T12:21:00+03:00

2025-08-04T12:21:00+03:00

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Очевидно, что подлодки США и так находятся на боевом дежурстве, это постоянный процесс, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что отдал приказ направить две атомные подводные лодки в "соответствующие регионы" после высказываний зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева. "В данном случае очевидно, что американские подводные лодки и так находятся на боевом дежурстве. Это постоянный процесс", - сказал Песков журналистам, комментируя заявление президента США.

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