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В Перми задержали мужчину, устроившего стрельбу на улице - РИА Новости, 04.08.2025
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13:06 04.08.2025
https://ria.ru/20250804/perm-2033241202.html
В Перми задержали мужчину, устроившего стрельбу на улице
В Перми задержали мужчину, устроившего стрельбу на улице - РИА Новости, 04.08.2025
В Перми задержали мужчину, устроившего стрельбу на улице
Полиция задержала пермяка, устроившего стрельбу из оружия по машине на улице, возбуждено дело, сообщила пресс-служба краевого ГУМВД. РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T13:06:00+03:00
2025-08-04T13:06:00+03:00
происшествия
пермь
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ПЕРМЬ, 4 авг - РИА Новости. Полиция задержала пермяка, устроившего стрельбу из оружия по машине на улице, возбуждено дело, сообщила пресс-служба краевого ГУМВД. По данным ведомства, полицейские получили информацию, что у дома на улице Автозаводской человек стрелял из огнестрельного оружия. Неизвестный ехал на авто и палил по припаркованной у дороги "Ладе", потом скрылся. Это произошло 31 июля. Во время инцидента никто не пострадал. "Сотрудники полиции установили личность стрелявшего. Им оказался местный житель 1973 года рождения. Злоумышленник был задержан и изолирован от общества", - говорится в сообщении. При обыске дома и в гараже у мужчины силовики нашли оружие и боеприпасы, в том числе хранившиеся незаконно. После инцидента было возбуждено уголовное дело о хулиганстве, совершенном с применением оружия. Фигурант был помещен в изолятор временного содержания. Сейчас также решается вопрос о возбуждении дела по статье о незаконном обороте оружия.
https://ria.ru/20250803/chp-2033095381.html
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происшествия, пермь
Происшествия, Пермь
В Перми задержали мужчину, устроившего стрельбу на улице

Полиция в Перми задержала мужчину, устроившего стрельбу по машине на улице

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
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ПЕРМЬ, 4 авг - РИА Новости. Полиция задержала пермяка, устроившего стрельбу из оружия по машине на улице, возбуждено дело, сообщила пресс-служба краевого ГУМВД.
По данным ведомства, полицейские получили информацию, что у дома на улице Автозаводской человек стрелял из огнестрельного оружия. Неизвестный ехал на авто и палил по припаркованной у дороги "Ладе", потом скрылся. Это произошло 31 июля. Во время инцидента никто не пострадал.
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"Сотрудники полиции установили личность стрелявшего. Им оказался местный житель 1973 года рождения. Злоумышленник был задержан и изолирован от общества", - говорится в сообщении.
При обыске дома и в гараже у мужчины силовики нашли оружие и боеприпасы, в том числе хранившиеся незаконно. После инцидента было возбуждено уголовное дело о хулиганстве, совершенном с применением оружия. Фигурант был помещен в изолятор временного содержания. Сейчас также решается вопрос о возбуждении дела по статье о незаконном обороте оружия.
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