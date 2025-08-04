https://ria.ru/20250804/perm-2033241202.html

В Перми задержали мужчину, устроившего стрельбу на улице

В Перми задержали мужчину, устроившего стрельбу на улице - РИА Новости, 04.08.2025

В Перми задержали мужчину, устроившего стрельбу на улице

Полиция задержала пермяка, устроившего стрельбу из оружия по машине на улице, возбуждено дело, сообщила пресс-служба краевого ГУМВД. РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T13:06:00+03:00

2025-08-04T13:06:00+03:00

2025-08-04T13:06:00+03:00

происшествия

пермь

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:95:1887:1156_1920x0_80_0_0_3e5606d3661d2668777ba023d7c8c04f.jpg

ПЕРМЬ, 4 авг - РИА Новости. Полиция задержала пермяка, устроившего стрельбу из оружия по машине на улице, возбуждено дело, сообщила пресс-служба краевого ГУМВД. По данным ведомства, полицейские получили информацию, что у дома на улице Автозаводской человек стрелял из огнестрельного оружия. Неизвестный ехал на авто и палил по припаркованной у дороги "Ладе", потом скрылся. Это произошло 31 июля. Во время инцидента никто не пострадал. "Сотрудники полиции установили личность стрелявшего. Им оказался местный житель 1973 года рождения. Злоумышленник был задержан и изолирован от общества", - говорится в сообщении. При обыске дома и в гараже у мужчины силовики нашли оружие и боеприпасы, в том числе хранившиеся незаконно. После инцидента было возбуждено уголовное дело о хулиганстве, совершенном с применением оружия. Фигурант был помещен в изолятор временного содержания. Сейчас также решается вопрос о возбуждении дела по статье о незаконном обороте оружия.

https://ria.ru/20250803/chp-2033095381.html

https://ria.ru/20250730/podmoskove-2032475074.html

пермь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, пермь