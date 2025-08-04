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Пентагон сократит сотрудников в центре технической информации - РИА Новости, 04.08.2025
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21:15 04.08.2025
https://ria.ru/20250804/pentagon-2033354960.html
Пентагон сократит сотрудников в центре технической информации
Пентагон сократит сотрудников в центре технической информации - РИА Новости, 04.08.2025
Пентагон сократит сотрудников в центре технической информации
Министерство обороны США сообщило о сокращении персонала центра технической информации в области оборонных исследований (DTIC) в рамках инициативы по повышению... РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T21:15:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 4 авг - РИА Новости. Министерство обороны США сообщило о сокращении персонала центра технической информации в области оборонных исследований (DTIC) в рамках инициативы по повышению эффективности и оптимизации деятельности. "Заместитель министра обороны по вопросам исследований и разработок распорядился о сокращении персонала в центре технической информации в области оборонных исследований. Это решение направлено на устранение дублирующих функций и позволит сосредоточить деятельность DTIC на его основной уставной задаче - ведении библиотеки технической информации и улучшении удобства пользователей", - говорится в заявлении пресс-секретаря министерства обороны Шона Парнелла. По заявлению Пентагона, этот шаг позволит сэкономить для налогоплательщиков более 25 миллионов долларов. "Будут сохранены сорок сотрудников, критически необходимых для выполнения уставной миссии DTIC. Все остальные гражданские служащие получат официальное уведомление о сокращении штата", - говорится в заявлении. Центр технической информации является главным архивом научно-технической информации для министерства обороны США. Он занимается сбором, анализом и распространением информации о научно-исследовательских и опытно-конструкторских работах, финансируемых Пентагоном.
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в мире, министерство обороны сша, сша
В мире, Министерство обороны США, США
Пентагон сократит сотрудников в центре технической информации

Пентагон объявил о сокращении персонала центра технической информации

© Фото : David B. GleasonПентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© Фото : David B. Gleason
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ВАШИНГТОН, 4 авг - РИА Новости. Министерство обороны США сообщило о сокращении персонала центра технической информации в области оборонных исследований (DTIC) в рамках инициативы по повышению эффективности и оптимизации деятельности.
«
"Заместитель министра обороны по вопросам исследований и разработок распорядился о сокращении персонала в центре технической информации в области оборонных исследований. Это решение направлено на устранение дублирующих функций и позволит сосредоточить деятельность DTIC на его основной уставной задаче - ведении библиотеки технической информации и улучшении удобства пользователей", - говорится в заявлении пресс-секретаря министерства обороны Шона Парнелла.
По заявлению Пентагона, этот шаг позволит сэкономить для налогоплательщиков более 25 миллионов долларов.
"Будут сохранены сорок сотрудников, критически необходимых для выполнения уставной миссии DTIC. Все остальные гражданские служащие получат официальное уведомление о сокращении штата", - говорится в заявлении.
Центр технической информации является главным архивом научно-технической информации для министерства обороны США. Он занимается сбором, анализом и распространением информации о научно-исследовательских и опытно-конструкторских работах, финансируемых Пентагоном.
Пентагон - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
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