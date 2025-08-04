https://ria.ru/20250804/pentagon-2033354263.html

Пентагон планирует увеличить число батальонов с Patriot

Пентагон планирует увеличить число батальонов с Patriot - РИА Новости, 04.08.2025

Пентагон планирует увеличить число батальонов с Patriot

Армия США намерена увеличить число батальонов, оснащенных зенитными ракетными комплексами Patriot, с 15 до 18, а также сформировать отдельный составной батальон РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T21:09:00+03:00

2025-08-04T21:09:00+03:00

2025-08-04T21:09:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 4 авг – РИА Новости. Армия США намерена увеличить число батальонов, оснащенных зенитными ракетными комплексами Patriot, с 15 до 18, а также сформировать отдельный составной батальон на Гуаме, пишет Defense News со ссылкой на представителей Пентагона. По данным издания, новая часть, предназначенная исключительно для защиты острова Гуам, получит на вооружение модернизированные радары LTAMDS с круговым обзором, интегрированные с системой боевого управления IBCS, а также средства ближней противовоздушной обороны IFPC. "Батальон предназначен исключительно для защиты Гуама и не входит в общее число из 18 батальонов Patriot", — отметил в беседе с изданием представитель армии США. Как отмечается, ЗРК Patriot остаются ключевым элементом глобальной системы ПРО США. Комплексы применяются Украиной для отражения российских атак с 2022 года, а также использовались в июне для защиты авиабазы Аль-Удейд в Катаре от иранских ракет. Все новые батареи Patriot, поступающие на вооружение армии США, будут оснащаться радарами LTAMDS и системой IBCS. Как заявил заместитель начальника штаба армии генерал Джеймс Мингус, это "фундаментально удвоит" боевые возможности американской ПВО за счет более гибкого и децентрализованного применения подразделений.

https://ria.ru/20250526/ukraina-2019054096.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, гуам, украина, министерство обороны сша