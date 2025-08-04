https://ria.ru/20250804/pentagon-2033354263.html
Пентагон планирует увеличить число батальонов с Patriot
Пентагон планирует увеличить число батальонов с Patriot - РИА Новости, 04.08.2025
Пентагон планирует увеличить число батальонов с Patriot
Армия США намерена увеличить число батальонов, оснащенных зенитными ракетными комплексами Patriot, с 15 до 18, а также сформировать отдельный составной батальон РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T21:09:00+03:00
2025-08-04T21:09:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 4 авг – РИА Новости. Армия США намерена увеличить число батальонов, оснащенных зенитными ракетными комплексами Patriot, с 15 до 18, а также сформировать отдельный составной батальон на Гуаме, пишет Defense News со ссылкой на представителей Пентагона. По данным издания, новая часть, предназначенная исключительно для защиты острова Гуам, получит на вооружение модернизированные радары LTAMDS с круговым обзором, интегрированные с системой боевого управления IBCS, а также средства ближней противовоздушной обороны IFPC. "Батальон предназначен исключительно для защиты Гуама и не входит в общее число из 18 батальонов Patriot", — отметил в беседе с изданием представитель армии США. Как отмечается, ЗРК Patriot остаются ключевым элементом глобальной системы ПРО США. Комплексы применяются Украиной для отражения российских атак с 2022 года, а также использовались в июне для защиты авиабазы Аль-Удейд в Катаре от иранских ракет. Все новые батареи Patriot, поступающие на вооружение армии США, будут оснащаться радарами LTAMDS и системой IBCS. Как заявил заместитель начальника штаба армии генерал Джеймс Мингус, это "фундаментально удвоит" боевые возможности американской ПВО за счет более гибкого и децентрализованного применения подразделений.
https://ria.ru/20250526/ukraina-2019054096.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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в мире, сша, гуам, украина, министерство обороны сша
В мире, США, Гуам, Украина, Министерство обороны США
Пентагон планирует увеличить число батальонов с Patriot
Defense News: армия США увеличит число батальонов с ЗРК Patriot с 15 до 18