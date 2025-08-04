https://ria.ru/20250804/pasport-2033294816.html

Цифровой паспорт здоровья детей создадут в Белгородской области

Цифровой паспорт здоровья детей создадут в Белгородской области - РИА Новости, 04.08.2025

Цифровой паспорт здоровья детей создадут в Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поручил с начала учебного года регулярно проводить профилактические осмотры для контроля здоровья детей... РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T16:12:00+03:00

2025-08-04T16:12:00+03:00

2025-08-04T16:12:00+03:00

белгородская область

вячеслав гладков

белгородская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/07/1944343257_0:108:3089:1845_1920x0_80_0_0_f6899a495bc7c635132d9dc2780f2c8a.jpg

БЕЛГОРОД, 4 авг – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поручил с начала учебного года регулярно проводить профилактические осмотры для контроля здоровья детей Белгородской области, одно из предложений – создать цифровой паспорт детского здоровья, сообщила пресс-служба правительства региона. В рамках еженедельного оперативного совещания глава региона дал задачу выстроить систему по отслеживанию медицинских показателей детей на базе школ. Одно из предложений — создать цифровой паспорт здоровья детей. Он поможет врачам отслеживать динамику показателей и результаты осмотров, анализов и исследований для предотвращения заболеваний на начальной стадии. Как отметил Гладков, в некоторых образовательных учреждениях учатся дети, у которых есть проблемы со здоровьем. Бывает, что родители даже не всегда замечают заболевания у детей и не инициируют обращение к врачам. "Мне кажется, нам надо перейти к другому уровню контроля здоровья наших детей. Родители будут приводить детей к школьным медикам, врачи проведут осмотр и зафиксируют проблемы, если они будут. Медики определят причину их возникновения, и мы выстроим систему оказания помощи. Всё время будем контролировать ребёнка", — отметил губернатор. Губернатор Белгородской области подчеркнул, что по итогам медицинских осмотров каждый ребенок получит рекомендации по организации учебного процесса и выбору спортивных секций. "Нам нужно выстроить процесс обнаружения болезней у ребёнка и оказания ему необходимой медицинской помощи на уровне системы. Может, нам нужно будет создавать отдельные профильные классы, как, например, для детей со сколиозом – ставить специальные парты. Такие меры через 2-3 года помогут кардинально улучшить здоровье ребёнка", – добавил Гладков. Как отметили в правительстве региона, работа будет выстроена на основе межведомственного взаимодействия министерства образования, министерства цифрового развития и министерства здравоохранения Белгородской области. Кроме того, на всех этапах рабочую группу будут сопровождать представители областной прокуратуры для контроля за соблюдением требований закона.

https://ria.ru/20250722/gladkov-2030630356.html

белгородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вячеслав гладков, белгородская область