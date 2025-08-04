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Цифровой паспорт здоровья детей создадут в Белгородской области - РИА Новости, 04.08.2025
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Белгородская область
 
16:12 04.08.2025
https://ria.ru/20250804/pasport-2033294816.html
Цифровой паспорт здоровья детей создадут в Белгородской области
Цифровой паспорт здоровья детей создадут в Белгородской области - РИА Новости, 04.08.2025
Цифровой паспорт здоровья детей создадут в Белгородской области
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поручил с начала учебного года регулярно проводить профилактические осмотры для контроля здоровья детей... РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T16:12:00+03:00
2025-08-04T16:12:00+03:00
белгородская область
вячеслав гладков
белгородская область
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БЕЛГОРОД, 4 авг – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поручил с начала учебного года регулярно проводить профилактические осмотры для контроля здоровья детей Белгородской области, одно из предложений – создать цифровой паспорт детского здоровья, сообщила пресс-служба правительства региона. В рамках еженедельного оперативного совещания глава региона дал задачу выстроить систему по отслеживанию медицинских показателей детей на базе школ. Одно из предложений — создать цифровой паспорт здоровья детей. Он поможет врачам отслеживать динамику показателей и результаты осмотров, анализов и исследований для предотвращения заболеваний на начальной стадии. Как отметил Гладков, в некоторых образовательных учреждениях учатся дети, у которых есть проблемы со здоровьем. Бывает, что родители даже не всегда замечают заболевания у детей и не инициируют обращение к врачам. "Мне кажется, нам надо перейти к другому уровню контроля здоровья наших детей. Родители будут приводить детей к школьным медикам, врачи проведут осмотр и зафиксируют проблемы, если они будут. Медики определят причину их возникновения, и мы выстроим систему оказания помощи. Всё время будем контролировать ребёнка", — отметил губернатор. Губернатор Белгородской области подчеркнул, что по итогам медицинских осмотров каждый ребенок получит рекомендации по организации учебного процесса и выбору спортивных секций. "Нам нужно выстроить процесс обнаружения болезней у ребёнка и оказания ему необходимой медицинской помощи на уровне системы. Может, нам нужно будет создавать отдельные профильные классы, как, например, для детей со сколиозом – ставить специальные парты. Такие меры через 2-3 года помогут кардинально улучшить здоровье ребёнка", – добавил Гладков. Как отметили в правительстве региона, работа будет выстроена на основе межведомственного взаимодействия министерства образования, министерства цифрового развития и министерства здравоохранения Белгородской области. Кроме того, на всех этапах рабочую группу будут сопровождать представители областной прокуратуры для контроля за соблюдением требований закона.
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вячеслав гладков, белгородская область
Белгородская область, Вячеслав Гладков, Белгородская область
Цифровой паспорт здоровья детей создадут в Белгородской области

Гладков поручил создать цифровой паспорт здоровья детей в Белгородской области

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
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БЕЛГОРОД, 4 авг – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поручил с начала учебного года регулярно проводить профилактические осмотры для контроля здоровья детей Белгородской области, одно из предложений – создать цифровой паспорт детского здоровья, сообщила пресс-служба правительства региона.
В рамках еженедельного оперативного совещания глава региона дал задачу выстроить систему по отслеживанию медицинских показателей детей на базе школ. Одно из предложений — создать цифровой паспорт здоровья детей. Он поможет врачам отслеживать динамику показателей и результаты осмотров, анализов и исследований для предотвращения заболеваний на начальной стадии.
Как отметил Гладков, в некоторых образовательных учреждениях учатся дети, у которых есть проблемы со здоровьем. Бывает, что родители даже не всегда замечают заболевания у детей и не инициируют обращение к врачам. "Мне кажется, нам надо перейти к другому уровню контроля здоровья наших детей. Родители будут приводить детей к школьным медикам, врачи проведут осмотр и зафиксируют проблемы, если они будут. Медики определят причину их возникновения, и мы выстроим систему оказания помощи. Всё время будем контролировать ребёнка", — отметил губернатор.
Губернатор Белгородской области подчеркнул, что по итогам медицинских осмотров каждый ребенок получит рекомендации по организации учебного процесса и выбору спортивных секций.
"Нам нужно выстроить процесс обнаружения болезней у ребёнка и оказания ему необходимой медицинской помощи на уровне системы. Может, нам нужно будет создавать отдельные профильные классы, как, например, для детей со сколиозом – ставить специальные парты. Такие меры через 2-3 года помогут кардинально улучшить здоровье ребёнка", – добавил Гладков.
Как отметили в правительстве региона, работа будет выстроена на основе межведомственного взаимодействия министерства образования, министерства цифрового развития и министерства здравоохранения Белгородской области. Кроме того, на всех этапах рабочую группу будут сопровождать представители областной прокуратуры для контроля за соблюдением требований закона.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
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