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Евросоюз блокирует поставку новых животных в крымский сафари-парк

Евросоюз блокирует поставку новых животных в крымский сафари-парк - РИА Новости, 04.08.2025

Евросоюз блокирует поставку новых животных в крымский сафари-парк

Евросоюз блокирует поставку новых животных в крымский сафари-парк "Тайган" и Ялтинский зоопарк "Сказка", сообщил РИА Новости владелец зоопарков Олег Зубков. РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T09:30:00+03:00

2025-08-04T09:30:00+03:00

2025-08-04T09:30:00+03:00

республика крым

европа

белогорский район

олег зубков

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг - РИА Новости. Евросоюз блокирует поставку новых животных в крымский сафари-парк "Тайган" и Ялтинский зоопарк "Сказка", сообщил РИА Новости владелец зоопарков Олег Зубков. "На сегодня поставка животных заблокирована из-за санкций Евросоюза. Никакие международные организации не могут преодолеть санкции и получить разрешение на поставки животных в Крым. Наша коллекция пополняется за счет размножения уже имеющихся у нас животных", - сказал РИА Новости Зубков, отметив, что о поставках новых видов животных пока речь не идет. Парк "Тайган" - частный парк львов, крупнейший по коллекции хищников в Европе. Находится в Белогорском районе Крыма. В парке свободно проживают около 60 львов, включая редких белых особей, более 100 тигров, а также сотни других животных. Территория парка составляет 32 гектара, примерно 20 гектаров отведено под сафари-парк львов, остальная площадь - стационарный зоопарк и детский контактный зоопарк.

https://ria.ru/20250803/zapovednik-2033081156.html

республика крым

европа

белогорский район

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республика крым, европа, белогорский район, олег зубков