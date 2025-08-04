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Евросоюз блокирует поставку новых животных в крымский сафари-парк
Евросоюз блокирует поставку новых животных в крымский сафари-парк - РИА Новости, 04.08.2025
Евросоюз блокирует поставку новых животных в крымский сафари-парк
Евросоюз блокирует поставку новых животных в крымский сафари-парк "Тайган" и Ялтинский зоопарк "Сказка", сообщил РИА Новости владелец зоопарков Олег Зубков. РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T09:30:00+03:00
2025-08-04T09:30:00+03:00
2025-08-04T09:30:00+03:00
республика крым
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олег зубков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг - РИА Новости. Евросоюз блокирует поставку новых животных в крымский сафари-парк "Тайган" и Ялтинский зоопарк "Сказка", сообщил РИА Новости владелец зоопарков Олег Зубков. "На сегодня поставка животных заблокирована из-за санкций Евросоюза. Никакие международные организации не могут преодолеть санкции и получить разрешение на поставки животных в Крым. Наша коллекция пополняется за счет размножения уже имеющихся у нас животных", - сказал РИА Новости Зубков, отметив, что о поставках новых видов животных пока речь не идет. Парк "Тайган" - частный парк львов, крупнейший по коллекции хищников в Европе. Находится в Белогорском районе Крыма. В парке свободно проживают около 60 львов, включая редких белых особей, более 100 тигров, а также сотни других животных. Территория парка составляет 32 гектара, примерно 20 гектаров отведено под сафари-парк львов, остальная площадь - стационарный зоопарк и детский контактный зоопарк.
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республика крым, европа, белогорский район, олег зубков
Республика Крым, Европа, Белогорский район, Олег Зубков
Евросоюз блокирует поставку новых животных в крымский сафари-парк
Евросоюз блокирует поставку животных в сафари-парк в Крыму и зоопарк в Ялте