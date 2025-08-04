https://ria.ru/20250804/parizh-2033366303.html

В Париже пройдет акция протеста против военной поддержки Украины

В Париже пройдет акция протеста против военной поддержки Украины - РИА Новости, 04.08.2025

В Париже пройдет акция протеста против военной поддержки Украины

Акция протеста против военной поддержки Украины и политики властей Франции пройдёт 6 сентября в Париже, сообщил в понедельник лидер французской партии... РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T23:15:00+03:00

2025-08-04T23:15:00+03:00

2025-08-04T23:15:00+03:00

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украина

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флориан филиппо

эммануэль макрон

сергей лавров

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ПАРИЖ, 4 авг – РИА Новости. Акция протеста против военной поддержки Украины и политики властей Франции пройдёт 6 сентября в Париже, сообщил в понедельник лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо. "Суббота, 6 сентября: Довольно! Шесть требований:.. выход Франции из войны на Украине", - написал он на своей странице в соцсети X.Участники акции также выступят против плана жесткой экономии властей, а также за вынесение вотума недоверия правительству, отставку президента Эммануэля Макрона и за выход Франции из Евросоюза. Филиппо призвал к манифестациям не только в Париже, но и по всей стране. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

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франция

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, франция, россия, флориан филиппо, эммануэль макрон, сергей лавров, патриот, нато, париж