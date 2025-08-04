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В Париже пройдет акция протеста против военной поддержки Украины - РИА Новости, 04.08.2025
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23:15 04.08.2025
https://ria.ru/20250804/parizh-2033366303.html
В Париже пройдет акция протеста против военной поддержки Украины
В Париже пройдет акция протеста против военной поддержки Украины - РИА Новости, 04.08.2025
В Париже пройдет акция протеста против военной поддержки Украины
Акция протеста против военной поддержки Украины и политики властей Франции пройдёт 6 сентября в Париже, сообщил в понедельник лидер французской партии... РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T23:15:00+03:00
2025-08-04T23:15:00+03:00
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ПАРИЖ, 4 авг – РИА Новости. Акция протеста против военной поддержки Украины и политики властей Франции пройдёт 6 сентября в Париже, сообщил в понедельник лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо. &quot;Суббота, 6 сентября: Довольно! Шесть требований:.. выход Франции из войны на Украине&quot;, - написал он на своей странице в соцсети X.Участники акции также выступят против плана жесткой экономии властей, а также за вынесение вотума недоверия правительству, отставку президента Эммануэля Макрона и за выход Франции из Евросоюза. Филиппо призвал к манифестациям не только в Париже, но и по всей стране. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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в мире, украина, франция, россия, флориан филиппо, эммануэль макрон, сергей лавров, патриот, нато, париж
В мире, Украина, Франция, Россия, Флориан Филиппо, Эммануэль Макрон, Сергей Лавров, Патриот, НАТО, Париж
В Париже пройдет акция протеста против военной поддержки Украины

В Париже 6 сентября пройдет акция протеста против военной поддержки Украины

© Фото : РИА НовостиМанифестация против отправки западных военных на Украину и против поставок оружия Киеву в Париже, Франция
Манифестация против отправки западных военных на Украину и против поставок оружия Киеву в Париже, Франция - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© Фото : РИА Новости
Манифестация против отправки западных военных на Украину и против поставок оружия Киеву в Париже, Франция. Архивное фото
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ПАРИЖ, 4 авг – РИА Новости. Акция протеста против военной поддержки Украины и политики властей Франции пройдёт 6 сентября в Париже, сообщил в понедельник лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
«

"Суббота, 6 сентября: Довольно! Шесть требований:.. выход Франции из войны на Украине", - написал он на своей странице в соцсети X.

Участники акции также выступят против плана жесткой экономии властей, а также за вынесение вотума недоверия правительству, отставку президента Эммануэля Макрона и за выход Франции из Евросоюза.
Филиппо призвал к манифестациям не только в Париже, но и по всей стране.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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В миреУкраинаФранцияРоссияФлориан ФилиппоЭммануэль МакронСергей ЛавровПатриотНАТОПариж
 
 
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