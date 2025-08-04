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В Подмосковье устанавливают памятник Дарье Дугиной

В Подмосковье устанавливают памятник Дарье Дугиной - РИА Новости, 04.08.2025

В Подмосковье устанавливают памятник Дарье Дугиной

Памятник политологу и публицисту Дарье Дугиной устанавливают в парке Захарово недалеко от места ее гибели в Одинцовском городском округе Подмосковья, передает... РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T06:59:00+03:00

2025-08-04T06:59:00+03:00

2025-08-04T07:05:00+03:00

московская область (подмосковье)

дарья дугина

андрей иванов

украина

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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ЗАХАРОВО (Московская обл.), 4 авг — РИА Новости. Памятник политологу и публицисту Дарье Дугиной устанавливают в парке Захарово недалеко от места ее гибели в Одинцовском городском округе Подмосковья, передает корреспондент РИА Новости. Бронзовый памятник высотой в 3,5 метра уже доставлен в парк Захарово, идет подготовка к его установке. Открытие планируется 20 августа, в день гибели Дугиной. Как ранее сообщал глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов, проект памятника предусматривает также благоустройство территории вокруг него: планируется установить скамейки и подсветку.Дугина погибла вечером 20 августа 2022 года при взрыве автомобиля на Можайском шоссе. ФСБ заявила, что за убийством стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк.

https://ria.ru/20250605/dugina-2021029846.html

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московская область (подмосковье), дарья дугина, андрей иванов, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)