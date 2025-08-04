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В Подмосковье устанавливают памятник Дарье Дугиной - РИА Новости, 04.08.2025
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06:59 04.08.2025 (обновлено: 07:05 04.08.2025)
https://ria.ru/20250804/pamyatnik-2033165059.html
В Подмосковье устанавливают памятник Дарье Дугиной
В Подмосковье устанавливают памятник Дарье Дугиной - РИА Новости, 04.08.2025
В Подмосковье устанавливают памятник Дарье Дугиной
Памятник политологу и публицисту Дарье Дугиной устанавливают в парке Захарово недалеко от места ее гибели в Одинцовском городском округе Подмосковья, передает... РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T06:59:00+03:00
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московская область (подмосковье)
дарья дугина
андрей иванов
украина
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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ЗАХАРОВО (Московская обл.), 4 авг — РИА Новости. Памятник политологу и публицисту Дарье Дугиной устанавливают в парке Захарово недалеко от места ее гибели в Одинцовском городском округе Подмосковья, передает корреспондент РИА Новости. Бронзовый памятник высотой в 3,5 метра уже доставлен в парк Захарово, идет подготовка к его установке. Открытие планируется 20 августа, в день гибели Дугиной. Как ранее сообщал глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов, проект памятника предусматривает также благоустройство территории вокруг него: планируется установить скамейки и подсветку.Дугина погибла вечером 20 августа 2022 года при взрыве автомобиля на Можайском шоссе. ФСБ заявила, что за убийством стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк.
https://ria.ru/20250605/dugina-2021029846.html
московская область (подмосковье)
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московская область (подмосковье), дарья дугина, андрей иванов, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Московская область (Подмосковье), Дарья Дугина, Андрей Иванов, Украина, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Подмосковье устанавливают памятник Дарье Дугиной

В подмосковном парке Захарово устанавливают памятник Дарье Дугиной

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкФотография журналистки и политолога Дарьи Дугиной на церемонии прощания в телецентре "Останкино" в Москве
Фотография журналистки и политолога Дарьи Дугиной на церемонии прощания в телецентре Останкино в Москве - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Фотография журналистки и политолога Дарьи Дугиной на церемонии прощания в телецентре "Останкино" в Москве. Архивное фото
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ЗАХАРОВО (Московская обл.), 4 авг — РИА Новости. Памятник политологу и публицисту Дарье Дугиной устанавливают в парке Захарово недалеко от места ее гибели в Одинцовском городском округе Подмосковья, передает корреспондент РИА Новости.
Бронзовый памятник высотой в 3,5 метра уже доставлен в парк Захарово, идет подготовка к его установке. Открытие планируется 20 августа, в день гибели Дугиной.
Как ранее сообщал глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов, проект памятника предусматривает также благоустройство территории вокруг него: планируется установить скамейки и подсветку.
Дугина погибла вечером 20 августа 2022 года при взрыве автомобиля на Можайском шоссе. ФСБ заявила, что за убийством стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк.
Прощание с Дарьей Дугиной - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
Памятник Дугиной выполнят в бронзе
5 июня, 09:51
 
Московская область (Подмосковье)Дарья ДугинаАндрей ИвановУкраинаФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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