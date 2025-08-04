https://ria.ru/20250804/palestina-2033328463.html

В Палате представителей США призвали Трампа признать Палестину

В Палате представителей США призвали Трампа признать Палестину - РИА Новости, 04.08.2025

В Палате представителей США призвали Трампа признать Палестину

Более десятка демократов из Палаты представителей США призвали администрацию президента страны Дональда Трампа признать палестинское государство, следует из... РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T18:19:00+03:00

2025-08-04T18:19:00+03:00

2025-08-04T18:19:00+03:00

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Более десятка демократов из Палаты представителей США призвали администрацию президента страны Дональда Трампа признать палестинское государство, следует из письма законодателей, поступившего в распоряжение портала Axios. По данным портала, активизация усилий по обеспечению признания палестинской государственности является "побочным продуктом" недовольства законодателей обостряющимся гуманитарным кризисом в секторе Газа. Согласно порталу, подписавший письмо конгрессмен-демократ Эл Грин от Техаса планирует представить на рассмотрение конгресса резолюцию, подтверждающую право Палестины на существование как государства. Отмечается, что в письме законодатели указали на недавнее обещание президента Франции Эммануэля Макрона признать Палестину. "Этот трагический момент подчеркнул для всего мира давно назревшую необходимость признать право палестинцев на самоопределение... Мы призываем правительства других стран, которые ещё не признали палестинскую государственность, включая Соединённые Штаты, сделать то же самое", - говорится в письме, адресованном Трампу и госсекретарю США Марко Рубио, которое приводит портал. Кроме того, законодатели сообщили порталу, что в ближайшие недели и месяцы следует ожидать аналогичных пропалестинских инициатив в ответ на ухудшение ситуации в секторе Газа. При этом, по оценкам Axios, США вряд ли последуют призыву из-за близких союзнических отношений администрации Трампа с Израилем и его премьером Биньямином Нетаньяху. Государство Палестина признают 147 стран, включая РФ. В 2024 году США наложили вето на полноправное членство Палестины в ООН. С 2024 года Палестину признали десять государств, в том числе Ирландия, Норвегия, Испания и Армения. Согласно позиции РФ, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Французский президент Эммануэль Макрон 24 июля объявил, что Франция официально признает Государство Палестина на заседании Генеральной ассамблеи ООН в сентябре. Он сообщил, что направил письмо с обязательством это сделать лидеру Палестинской администрации Махмуду Аббасу. Во вторник в канцелярии премьера Британии Кира Стармера заявили, что Лондон признает государственность Палестины в сентябре перед Генеральной ассамблеей ООН в случае, если Израиль не согласится на прекращение огня в секторе Газа и не предпримет шагов для прекращения "ужасающей" ситуации в полуэксклаве.

https://ria.ru/20250308/tramp-2003839986.html

https://ria.ru/20250801/fidan-2032919560.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, палестина, сша, франция, дональд трамп, эммануэль макрон, марко рубио, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году