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В Палате представителей США призвали Трампа признать Палестину - РИА Новости, 04.08.2025
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18:19 04.08.2025
https://ria.ru/20250804/palestina-2033328463.html
В Палате представителей США призвали Трампа признать Палестину
В Палате представителей США призвали Трампа признать Палестину - РИА Новости, 04.08.2025
В Палате представителей США призвали Трампа признать Палестину
Более десятка демократов из Палаты представителей США призвали администрацию президента страны Дональда Трампа признать палестинское государство, следует из... РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T18:19:00+03:00
2025-08-04T18:19:00+03:00
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Более десятка демократов из Палаты представителей США призвали администрацию президента страны Дональда Трампа признать палестинское государство, следует из письма законодателей, поступившего в распоряжение портала Axios. По данным портала, активизация усилий по обеспечению признания палестинской государственности является "побочным продуктом" недовольства законодателей обостряющимся гуманитарным кризисом в секторе Газа. Согласно порталу, подписавший письмо конгрессмен-демократ Эл Грин от Техаса планирует представить на рассмотрение конгресса резолюцию, подтверждающую право Палестины на существование как государства. Отмечается, что в письме законодатели указали на недавнее обещание президента Франции Эммануэля Макрона признать Палестину. "Этот трагический момент подчеркнул для всего мира давно назревшую необходимость признать право палестинцев на самоопределение... Мы призываем правительства других стран, которые ещё не признали палестинскую государственность, включая Соединённые Штаты, сделать то же самое", - говорится в письме, адресованном Трампу и госсекретарю США Марко Рубио, которое приводит портал. Кроме того, законодатели сообщили порталу, что в ближайшие недели и месяцы следует ожидать аналогичных пропалестинских инициатив в ответ на ухудшение ситуации в секторе Газа. При этом, по оценкам Axios, США вряд ли последуют призыву из-за близких союзнических отношений администрации Трампа с Израилем и его премьером Биньямином Нетаньяху. Государство Палестина признают 147 стран, включая РФ. В 2024 году США наложили вето на полноправное членство Палестины в ООН. С 2024 года Палестину признали десять государств, в том числе Ирландия, Норвегия, Испания и Армения. Согласно позиции РФ, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Французский президент Эммануэль Макрон 24 июля объявил, что Франция официально признает Государство Палестина на заседании Генеральной ассамблеи ООН в сентябре. Он сообщил, что направил письмо с обязательством это сделать лидеру Палестинской администрации Махмуду Аббасу. Во вторник в канцелярии премьера Британии Кира Стармера заявили, что Лондон признает государственность Палестины в сентябре перед Генеральной ассамблеей ООН в случае, если Израиль не согласится на прекращение огня в секторе Газа и не предпримет шагов для прекращения "ужасающей" ситуации в полуэксклаве.
https://ria.ru/20250308/tramp-2003839986.html
https://ria.ru/20250801/fidan-2032919560.html
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в мире, палестина, сша, франция, дональд трамп, эммануэль макрон, марко рубио, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Палестина, США, Франция, Дональд Трамп, Эммануэль Макрон, Марко Рубио, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В Палате представителей США призвали Трампа признать Палестину

Axios: более 10 демократов-конгрессменов призвали власти США признать Палестину

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Более десятка демократов из Палаты представителей США призвали администрацию президента страны Дональда Трампа признать палестинское государство, следует из письма законодателей, поступившего в распоряжение портала Axios.
По данным портала, активизация усилий по обеспечению признания палестинской государственности является "побочным продуктом" недовольства законодателей обостряющимся гуманитарным кризисом в секторе Газа. Согласно порталу, подписавший письмо конгрессмен-демократ Эл Грин от Техаса планирует представить на рассмотрение конгресса резолюцию, подтверждающую право Палестины на существование как государства. Отмечается, что в письме законодатели указали на недавнее обещание президента Франции Эммануэля Макрона признать Палестину.
Пропалестинские активисты испортили поле для гольфа в Шотландии, принадлежащее президенту США Дональду Трампу - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
Пропалестинские активисты испортили поле для гольфа Трампа в Шотландии
8 марта, 18:37
«
"Этот трагический момент подчеркнул для всего мира давно назревшую необходимость признать право палестинцев на самоопределение... Мы призываем правительства других стран, которые ещё не признали палестинскую государственность, включая Соединённые Штаты, сделать то же самое", - говорится в письме, адресованном Трампу и госсекретарю США Марко Рубио, которое приводит портал.
Кроме того, законодатели сообщили порталу, что в ближайшие недели и месяцы следует ожидать аналогичных пропалестинских инициатив в ответ на ухудшение ситуации в секторе Газа. При этом, по оценкам Axios, США вряд ли последуют призыву из-за близких союзнических отношений администрации Трампа с Израилем и его премьером Биньямином Нетаньяху.
Государство Палестина признают 147 стран, включая РФ. В 2024 году США наложили вето на полноправное членство Палестины в ООН. С 2024 года Палестину признали десять государств, в том числе Ирландия, Норвегия, Испания и Армения.
Согласно позиции РФ, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Французский президент Эммануэль Макрон 24 июля объявил, что Франция официально признает Государство Палестина на заседании Генеральной ассамблеи ООН в сентябре. Он сообщил, что направил письмо с обязательством это сделать лидеру Палестинской администрации Махмуду Аббасу. Во вторник в канцелярии премьера Британии Кира Стармера заявили, что Лондон признает государственность Палестины в сентябре перед Генеральной ассамблеей ООН в случае, если Израиль не согласится на прекращение огня в секторе Газа и не предпримет шагов для прекращения "ужасающей" ситуации в полуэксклаве.
Хакан Фидан - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
Фидан считает, что число признавших Палестину государств будет расти
1 августа, 21:43
 
В миреПалестинаСШАФранцияДональд ТрампЭммануэль МакронМарко РубиоООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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