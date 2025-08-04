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В Палестине выразили надежду, что Россия сможет повлиять на Израиль
В Палестине выразили надежду, что Россия сможет повлиять на Израиль - РИА Новости, 04.08.2025
В Палестине выразили надежду, что Россия сможет повлиять на Израиль
В Палестине рассчитывают на ведущую роль России в деле урегулирования палестинской проблемы и воздействие Москвы на Израиль для прекращения войны в секторе... РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T16:55:00+03:00
2025-08-04T16:55:00+03:00
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КАИР, 4 авг - РИА Новости. В Палестине рассчитывают на ведущую роль России в деле урегулирования палестинской проблемы и воздействие Москвы на Израиль для прекращения войны в секторе Газа, заявил РИА Новости министр экономики Палестинской национальной администрации (ПНА) Мухаммад аль-Амур. "Мы надеемся, что Россия продолжит оказывать поддержку по палестинскому вопросу и воздействовать на Израиль для прекращения войны в секторе Газа… Россия – дружественная страна, у которой весомая роль в дальнейших этапах (ближневосточного урегулирования – ред.)", - сказал он. По его словам, поддержка российского руководства решения палестинской проблемы вносит значительный вклад в ближневосточное урегулирование. "Мы ценим роль руководства и народа России в поддержке Палестины во всех областях. Нас объединяют исторические отношения с самого начала палестинской проблемы", - добавил министр ПНА. Согласно позиции России, урегулирование между Палестиной и Израилем возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. В минувший понедельник в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке прошла конференция по ближневосточному урегулированию и перспективам признания палестинского государства. Из-за июньской эскалации на Ближнем Востоке мероприятие было перенесено на 28-30 июля. Ее председателями стали Франция и Саудовская Аравия. Конференция по созданию палестинского государства стала крупнейшей международной инициативой, нацеленной на ближневосточное урегулирование, за последние годы. Как сообщил МИД Франции в коммюнике, по итогам конференции главы МИД 15-ти западных стран призвали к признанию государства Палестина. Государство Палестина признают 147 стран, США не входят в их число. В 2024 году США наложили вето на полноправное членство Палестины в ООН. В том же году Палестину признали десять государств, в том числе Ирландия, Норвегия, Испания и Армения.
https://ria.ru/20250804/italiya-2033205619.html
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в мире, палестина, россия, израиль, оон
В мире, Палестина, Россия, Израиль, ООН
В Палестине выразили надежду, что Россия сможет повлиять на Израиль
Мухаммад аль-Амур: в Палестине рассчитывают на помощь России в решении конфликта