https://ria.ru/20250804/palestina-2033292042.html

Министр экономики Палестины рассказал о последствиях обстрелов сектора Газа

Министр экономики Палестины рассказал о последствиях обстрелов сектора Газа - РИА Новости, 04.08.2025

Министр экономики Палестины рассказал о последствиях обстрелов сектора Газа

Удары Израиля по сектору Газа привели к полному разрушению 85% объектов гражданской инфраструктуры, заявил РИА Новости министр экономики Палестинской... РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T16:01:00+03:00

2025-08-04T16:01:00+03:00

2025-08-04T16:08:00+03:00

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КАИР, 4 авг - РИА Новости. Удары Израиля по сектору Газа привели к полному разрушению 85% объектов гражданской инфраструктуры, заявил РИА Новости министр экономики Палестинской национальной администрации (ПНА) Мухаммад аль-Амур."Экономическая ситуация крайне тяжелая: сегодня 85% гражданской инфраструктуры полностью разрушено - это квартиры, дома, дороги, системы электро- и водоснабжения, а также коммерческие и экономические объекты наряду с другими учреждениями", - сказал он.Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.В ответ Израиль начал операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявил о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.Это привело к гуманитарному кризису в Газе, где большинство население не имеет доступа к достаточным объемам продовольствия и медикаментов. Местные власти сообщают о десятках погибших из-за недоедания взрослых палестинцев и детей.Боевые действия, которые прерывались непродолжительными перемириями, унесли жизни более 60 тысяч палестинцев и порядка 1,5 тысяч израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен, а также спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.

https://ria.ru/20250804/ultimatum-2033236760.html

https://ria.ru/20250804/chislo-2033194842.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

палестина, в мире, израиль