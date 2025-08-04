https://ria.ru/20250804/ozon-2033288292.html

Ozon снизит тарифы для продавцов на позиции дешевле 300 рублей

Ozon снизит тарифы для продавцов на позиции дешевле 300 рублей - РИА Новости, 04.08.2025

Ozon снизит тарифы для продавцов на позиции дешевле 300 рублей

Ozon снижает тарифы для продавцов на позиции, которые стоят меньше 300 рублей с 1 сентября в среднем в два раза - это позволит расширить ассортимент доступных... РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T15:38:00+03:00

2025-08-04T15:38:00+03:00

2025-08-04T15:38:00+03:00

экономика

ozon

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Ozon снижает тарифы для продавцов на позиции, которые стоят меньше 300 рублей с 1 сентября в среднем в два раза - это позволит расширить ассортимент доступных товаров на маркетплейсе, рассказали РИА Новости в компании. "Ozon запускает специальные условия для продавцов товаров стоимостью до 300 рублей: продавать недорогие товары станет вдвое выгоднее по сравнению со стандартными тарифами. Это позволит значительно расширить ассортимент доступных товаров на маркетплейсе. ... Сниженные тарифы за продажу и логистику товаров дешевле 300 рублей начнут действовать с 1 сентября - это поможет продавцам увеличить обороты в высокий сезон", - сказали в компании. Как отметили в Ozon, товары стоимостью до 300 рублей востребованы у пользователей - на них приходится практически две трети продаж в категории повседневного спроса. Что касается продавцов, недорогие позиции для них являются возможностью наращивать продажи за счет большого количества заказов даже при невысокой стоимости товаров. "Например, продажа и логистика заварочного чайника стоимостью 200 рублей и объемом 3 литра с новыми тарифами обойдется в 71 рубль. Раньше продавец заплатил бы за те же услуги 123 или 179 рублей в зависимости от схемы продаж. Новые условия будут действовать как для товаров, которые продавцы отправляют напрямую со своих складов, так и для тех, что хранятся и доставляются со складов Ozon", - добавили в компании.

https://ria.ru/20250804/sdek-2033206559.html

https://ria.ru/20250804/hleb-2033282910.html

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экономика, ozon