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В Московском регионе за пару часов выпала четверть месячной нормы осадков
В Московском регионе за пару часов выпала четверть месячной нормы осадков - РИА Новости, 04.08.2025
В Московском регионе за пару часов выпала четверть месячной нормы осадков
Четверть от месячной нормы осадков выпала в некоторых районах Московского региона за пару часов утром в понедельник, сообщил ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T11:19:00+03:00
2025-08-04T11:19:00+03:00
2025-08-04T12:45:00+03:00
луховицы
михаил леус
ливневые дожди и грозы в москве
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Четверть от месячной нормы осадков выпала в некоторых районах Московского региона за пару часов утром в понедельник, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем Telegram-канале. "В период с 6 до 9 часов утра в южных и восточных районах столичного региона начались дожди... Так, в Луховицах буквально за пару часов выпало уже 20 миллиметров осадков - или четверть от нормы августа", - написал Леус. Он уточнил, что местами дожди уже перешли в разряд сильных.
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луховицы, михаил леус, ливневые дожди и грозы в москве
Луховицы, Михаил Леус, Ливневые дожди и грозы в Москве
В Московском регионе за пару часов выпала четверть месячной нормы осадков
В Луховицах за пару часов выпала четверть суточной нормы осадков