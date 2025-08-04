https://ria.ru/20250804/osadki-2033202945.html

В Московском регионе за пару часов выпала четверть месячной нормы осадков

В Московском регионе за пару часов выпала четверть месячной нормы осадков - РИА Новости, 04.08.2025

В Московском регионе за пару часов выпала четверть месячной нормы осадков

Четверть от месячной нормы осадков выпала в некоторых районах Московского региона за пару часов утром в понедельник, сообщил ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T11:19:00+03:00

2025-08-04T11:19:00+03:00

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луховицы

михаил леус

ливневые дожди и грозы в москве

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Четверть от месячной нормы осадков выпала в некоторых районах Московского региона за пару часов утром в понедельник, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем Telegram-канале. "В период с 6 до 9 часов утра в южных и восточных районах столичного региона начались дожди... Так, в Луховицах буквально за пару часов выпало уже 20 миллиметров осадков - или четверть от нормы августа", - написал Леус. Он уточнил, что местами дожди уже перешли в разряд сильных.

https://ria.ru/20250804/deptrans-2033168815.html

луховицы

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луховицы, михаил леус, ливневые дожди и грозы в москве