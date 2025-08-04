https://ria.ru/20250804/opros-2033289196.html

Опрос показал, как в Польше оценивают будущего президента

Опрос показал, как в Польше оценивают будущего президента - РИА Новости, 04.08.2025

Опрос показал, как в Польше оценивают будущего президента

Больше трети поляков (33,8%) позитивно настроены к будущей работе на посту президента Кароля Навроцкого, при этом число скептически настроенных граждан не... РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T15:44:00+03:00

2025-08-04T15:44:00+03:00

2025-08-04T15:44:00+03:00

в мире

польша

кароль навроцкий

лех валенса

анджей дуда

право и справедливость

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ВАРШАВА, 4 авг – РИА Новости. Больше трети поляков (33,8%) позитивно настроены к будущей работе на посту президента Кароля Навроцкого, при этом число скептически настроенных граждан не намного меньше (29,6%), свидетельствуют опубликованные данные опроса, проведенного исследовательским центром SW Research. "Кароль Навроцкий будет приведен к присяге в качестве президента 6 августа. Каким президентом, по вашему мнению, он будет?" - спросили социологи участников опроса. Согласно результатам, 14,1% респондентов считают, что Навроцкий будет очень хорошим президентом, 19,7% предрекли ему роль хорошего президента. При этом 27% поляков считают, что Навроцкий будет средним президентом, 11,2% - плохим президентом, а 18,4% - очень плохим президентом. 9,6% респондентов не имеют мнения по этому вопросу. Исследование проводилось 29–30 июля на группе из 800 интернет-пользователей старше 18 лет. Данные о погрешности не приводятся. Навроцкий — шестой президент в истории современной Польши после Леха Валенсы, Александра Квасьневского, Леха Качиньского, Бронислава Коморовского и Анджея Дуды. После инаугурации 6 августа он сменит Дуду, чей второй срок в Президентском дворце подошел к концу. Навроцкий, президент Института национальной памяти, баллотировался на президентских выборах 2025 года как так называемый кандидат от граждан при поддержке оппозиционной партии "Право и справедливость" (PiS). В первом туре Навроцкий занял второе место, набрав 29,54% голосов (5 790 804 в абсолютном выражении). Во втором туре он победил Рафала Тшасковского от правящей "Гражданской коалиции", набрав 50,89%. Общее количество голосов составило 10 606 877, что является вторым лучшим результатом для кандидата в президенты в истории Третьей Речи Посполитой. Больше голосов – примерно на 16 000 – получил только Лех Валенса во втором туре президентских выборов 1990 года. Сразу после принятия присяги Кароль Навроцкий намерен внести несколько законодательных инициатив, включая законопроект о Центральном транспортном узле (ЦТК) и законопроект об увеличении размера необлагаемого налогом минимума до 60 000 злотых (16 тысяч долларов). Во внешней политике Навроцкий намерен в первую очередь поддерживать укрепление польско-американского альянса. Избранный президент не скрывает своего критического отношения к Дональду Туску, правительство которого он называет худшим в истории страны.

https://ria.ru/20250804/polsha-2033272885.html

https://ria.ru/20250804/kiev-2033241571.html

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в мире, польша, кароль навроцкий, лех валенса, анджей дуда, право и справедливость