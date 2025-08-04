https://ria.ru/20250804/opasnost-2033263765.html
В Тульской области отменили опасность атаки БПЛА
В Тульской области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 04.08.2025
В Тульской области отменили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА отменили в Тульской области, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T14:10:00+03:00
2025-08-04T14:10:00+03:00
2025-08-04T14:10:00+03:00
безопасность
тульская область
дмитрий миляев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148793/44/1487934402_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_48cdf2d8230462d0c05bded8323e2fcc.jpg
ТУЛА, 4 авг - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменили в Тульской области, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале. Опасность удара беспилотников объявили в Тульской области в 12.45 мск 4 августа. Отменили угрозу спустя час и 15 минут. "В Тульской области отбой опасности атаки БПЛА", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
тульская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148793/44/1487934402_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_eab8def8e7f4607e63737d6ec14466eb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, тульская область, дмитрий миляев
Безопасность, Тульская область, Дмитрий Миляев
В Тульской области отменили опасность атаки БПЛА
Миляев сообщил об отмене опасности атаки БПЛА в Тульской области