https://ria.ru/20250804/opasnost-2033263765.html

В Тульской области отменили опасность атаки БПЛА

В Тульской области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 04.08.2025

В Тульской области отменили опасность атаки БПЛА

Опасность атаки БПЛА отменили в Тульской области, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T14:10:00+03:00

2025-08-04T14:10:00+03:00

2025-08-04T14:10:00+03:00

безопасность

тульская область

дмитрий миляев

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ТУЛА, 4 авг - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменили в Тульской области, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале. Опасность удара беспилотников объявили в Тульской области в 12.45 мск 4 августа. Отменили угрозу спустя час и 15 минут. "В Тульской области отбой опасности атаки БПЛА", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

тульская область

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2025

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безопасность, тульская область, дмитрий миляев