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В Тульской области объявили опасность атаки БПЛА
В Тульской области объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 04.08.2025
В Тульской области объявили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА объявили на территории Тульской области, сообщил губернатор Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T12:51:00+03:00
2025-08-04T12:51:00+03:00
2025-08-04T12:51:00+03:00
тульская область
дмитрий миляев
безопасность
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ТУЛА, 4 авг - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявили на территории Тульской области, сообщил губернатор Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале. "Уважаемые жители! На территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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тульская область, дмитрий миляев, безопасность
Тульская область, Дмитрий Миляев, Безопасность
В Тульской области объявили опасность атаки БПЛА
Миляев предупредил об опасности атаки БПЛА в Тульской области