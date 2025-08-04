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В Курской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 04.08.2025
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09:02 04.08.2025
https://ria.ru/20250804/opasnost-2033173830.html
В Курской области отменили ракетную опасность
В Курской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 04.08.2025
В Курской области отменили ракетную опасность
Ракетную опасность отменили на всей территории Курской области, сообщили в оперативном штабе регионального правительства. РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T09:02:00+03:00
2025-08-04T09:02:00+03:00
безопасность
курская область
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КУРСК, 4 авг - РИА Новости. Ракетную опасность отменили на всей территории Курской области, сообщили в оперативном штабе регионального правительства. "Курская область: внимание! Отбой ракетной опасности", - сообщили в Telegram-канале оперштаба региона. Ракетную опасность на территории всей Курской области в понедельник объявили в 8.34 мск, она действовала 11 минут.
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безопасность, курская область
Безопасность, Курская область
В Курской области отменили ракетную опасность

На всей территории Курской области отменили ракетную опасность

© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской областиОбломки БПЛА
Обломки БПЛА - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской области
Обломки БПЛА. Архивное фото
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КУРСК, 4 авг - РИА Новости. Ракетную опасность отменили на всей территории Курской области, сообщили в оперативном штабе регионального правительства.
"Курская область: внимание! Отбой ракетной опасности", - сообщили в Telegram-канале оперштаба региона.
Ракетную опасность на территории всей Курской области в понедельник объявили в 8.34 мск, она действовала 11 минут.
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо во время интервью агентству РИА Новости в Международном мультимедийном пресс-центре Россия сегодня в Москве - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
Сальдо рассказал об обстрелах ВСУ в Херсонской области
08:16
 
БезопасностьКурская область
 
 
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