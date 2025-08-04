https://ria.ru/20250804/opasnost-2033173830.html
В Курской области отменили ракетную опасность
В Курской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 04.08.2025
В Курской области отменили ракетную опасность
Ракетную опасность отменили на всей территории Курской области, сообщили в оперативном штабе регионального правительства. РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T09:02:00+03:00
2025-08-04T09:02:00+03:00
2025-08-04T09:02:00+03:00
безопасность
курская область
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КУРСК, 4 авг - РИА Новости. Ракетную опасность отменили на всей территории Курской области, сообщили в оперативном штабе регионального правительства. "Курская область: внимание! Отбой ракетной опасности", - сообщили в Telegram-канале оперштаба региона. Ракетную опасность на территории всей Курской области в понедельник объявили в 8.34 мск, она действовала 11 минут.
https://ria.ru/20250804/saldo-2033169119.html
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безопасность, курская область
Безопасность, Курская область
В Курской области отменили ракетную опасность
На всей территории Курской области отменили ракетную опасность