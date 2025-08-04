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В Белгородской и Курской областях объявили ракетную опасность - РИА Новости, 04.08.2025
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08:40 04.08.2025 (обновлено: 08:50 04.08.2025)
https://ria.ru/20250804/opasnost-2033172022.html
В Белгородской и Курской областях объявили ракетную опасность
В Белгородской и Курской областях объявили ракетную опасность - РИА Новости, 04.08.2025
В Белгородской и Курской областях объявили ракетную опасность
На всей территории Белгородской области объявлена ракетная опасность, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T08:40:00+03:00
2025-08-04T08:50:00+03:00
безопасность
курская область
белгородская область
вячеслав гладков
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. На всей территории Белгородской области объявлена ракетная опасность, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков."Вся территория Белгородской области - ракетная опасность. Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала "Отбой ракетной опасности", - написал глава региона в своем Telegram-канале.Ракетная опасность объявлена на всей территории Курской области, сообщает в понедельник оперативный штаб региона."Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице - зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - говорится в публикации Telegram-канала оперативного штаба Курской области.
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безопасность, курская область, белгородская область, вячеслав гладков
Безопасность, Курская область, Белгородская область, Вячеслав Гладков

В Белгородской и Курской областях объявили ракетную опасность

© Фото : ДЕМИДОВ/TelegramУкраинский беспилотник, упавший в спальном микрорайоне Белгорода
Украинский беспилотник, упавший в спальном микрорайоне Белгорода - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© Фото : ДЕМИДОВ/Telegram
Украинский беспилотник, упавший в спальном микрорайоне Белгорода. Архивное фото
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. На всей территории Белгородской области объявлена ракетная опасность, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Вся территория Белгородской области - ракетная опасность. Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала "Отбой ракетной опасности", - написал глава региона в своем Telegram-канале.
Ракетная опасность объявлена на всей территории Курской области, сообщает в понедельник оперативный штаб региона.
"Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице - зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - говорится в публикации Telegram-канала оперативного штаба Курской области.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Вчера, 15:30
 
БезопасностьКурская областьБелгородская областьВячеслав Гладков
 
 
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