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В Белгородской и Курской областях объявили ракетную опасность
В Белгородской и Курской областях объявили ракетную опасность - РИА Новости, 04.08.2025
В Белгородской и Курской областях объявили ракетную опасность
На всей территории Белгородской области объявлена ракетная опасность, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T08:40:00+03:00
2025-08-04T08:40:00+03:00
2025-08-04T08:50:00+03:00
безопасность
курская область
белгородская область
вячеслав гладков
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. На всей территории Белгородской области объявлена ракетная опасность, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков."Вся территория Белгородской области - ракетная опасность. Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала "Отбой ракетной опасности", - написал глава региона в своем Telegram-канале.Ракетная опасность объявлена на всей территории Курской области, сообщает в понедельник оперативный штаб региона."Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице - зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - говорится в публикации Telegram-канала оперативного штаба Курской области.
https://ria.ru/20250803/spetsoperatsiya-2033103188.html
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безопасность, курская область, белгородская область, вячеслав гладков
Безопасность, Курская область, Белгородская область, Вячеслав Гладков