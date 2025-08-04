https://ria.ru/20250804/opasnost-2033162405.html

В Пензенской области отменили беспилотную опасность

В Пензенской области отменили беспилотную опасность - РИА Новости, 04.08.2025

В Пензенской области отменили беспилотную опасность

Беспилотная опасность отменена в Пензенской области, сообщил губернатор Олег Мельниченко. РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T05:44:00+03:00

2025-08-04T05:44:00+03:00

2025-08-04T11:47:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

пензенская область

олег мельниченко

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Беспилотная опасность отменена в Пензенской области, сообщил губернатор Олег Мельниченко. Ранее Мельниченко сообщил, что на территории области введена беспилотная опасность. Она продлилась более трех часов. "На территории Пензенской области отменен режим "Беспилотная опасность", - написал губернатор в Telegram-канале.

https://ria.ru/20250804/opasnost-2033154571.html

пензенская область

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безопасность, пензенская область, олег мельниченко