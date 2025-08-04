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В Пензенской области отменили беспилотную опасность
В Пензенской области отменили беспилотную опасность - РИА Новости, 04.08.2025
В Пензенской области отменили беспилотную опасность
Беспилотная опасность отменена в Пензенской области, сообщил губернатор Олег Мельниченко. РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T05:44:00+03:00
2025-08-04T05:44:00+03:00
2025-08-04T11:47:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
пензенская область
олег мельниченко
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Беспилотная опасность отменена в Пензенской области, сообщил губернатор Олег Мельниченко. Ранее Мельниченко сообщил, что на территории области введена беспилотная опасность. Она продлилась более трех часов. "На территории Пензенской области отменен режим "Беспилотная опасность", - написал губернатор в Telegram-канале.
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безопасность, пензенская область, олег мельниченко
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Пензенская область, Олег Мельниченко
В Пензенской области отменили беспилотную опасность
Мельниченко: в Пензенской области отменили беспилотную опасность