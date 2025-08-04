https://ria.ru/20250804/opasnost-2033154571.html

В Рязанской области объявили опасность атаки БПЛА

В Рязанской области объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 04.08.2025

В Рязанской области объявили опасность атаки БПЛА

Опасность атаки БПЛА объявили в Рязанской области, сообщает МЧС России. РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T02:07:00+03:00

2025-08-04T02:07:00+03:00

2025-08-04T02:07:00+03:00

специальная военная операция на украине

рязанская область

россия

рязань

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявили в Рязанской области, сообщает МЧС России. "Внимание! Угроза атаки БПЛА на территории города Рязани и Рязанской области. Не подходите к окнам", - говорится в сообщении в приложении министерства.

https://ria.ru/20250804/bespilotniki-2033153863.html

рязанская область

россия

рязань

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2025

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рязанская область, россия, рязань, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)