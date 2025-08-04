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В ООН назвали решение Израиля по продовольствию в Газе преступлением - РИА Новости, 04.08.2025
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20:26 04.08.2025
https://ria.ru/20250804/oon-2033350393.html
В ООН назвали решение Израиля по продовольствию в Газе преступлением
В ООН назвали решение Израиля по продовольствию в Газе преступлением - РИА Новости, 04.08.2025
В ООН назвали решение Израиля по продовольствию в Газе преступлением
Отказ Израиля гражданским лицам в доступе к продовольствию в Газе может представлять собой преступление против человечности, ситуация невыносима, говорится в... РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T20:26:00+03:00
2025-08-04T20:26:00+03:00
в мире
израиль
египет
оон
международный комитет красного креста (мккк)
раф
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
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ЖЕНЕВА, 4 авг - РИА Новости. Отказ Израиля гражданским лицам в доступе к продовольствию в Газе может представлять собой преступление против человечности, ситуация невыносима, говорится в заявлении Верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка. "Израиль продолжает жестко ограничивать доступ гуманитарной помощи в Газу, и объем разрешенной к ввозу помощи далек от необходимого... Отказ гражданским лицам в доступе к продовольствию может быть приравнен к военному преступлению, а также потенциально к преступлению против человечности", - сказано в документе. Тюрк добавил, что третьи страны должны воздерживаться от содействия нарушениям международного права, совершаемым любой стороной конфликта, и использовать все возможные рычаги воздействия для предотвращения таких нарушений и прекращения их. "Фото и видео голодающих в Газе людей душераздирающи и невыносимы. То, что мы достигли этого этапа, является оскорблением для всего человечества. Это служит еще одним напоминанием о том, что насилию должен быть положен конец раз и навсегда. Спасение жизней должно быть приоритетом каждого", - считает глава УВКПЧ ООН. Он также считает, что Международный комитет Красного Креста должен получить немедленный доступ к оставшимся заложникам в Газе. В понедельник власти сектора Газа сообщили, что Израиль после частичного возобновления поставок гуманитарной помощи палестинцам с 27 июля разрешил въехать в сектор лишь 674 грузовикам, что покрывает не более 14% потребностей населения в помощи. По данным властей Газы , для обеспечения минимальных потребностей жителей сектора в продовольствии, предметах первой необходимости, топливе и медикаментах следует ежедневно пропускать в сектор порядка 600 грузовиков с гуманитарной помощью. Правительство Израиля 26 июля приняло решение о возобновлении сброса с воздуха гуманитарной помощи для жителей палестинского полуэксклава. Также было принято решение о создании гуманитарных коридоров для конвоев ООН, которые будут доставлять еду и лекарства жителям Газы. Египетский телеканал Al Qahera News 3 августа сообщил, что первые за пять месяцев грузовики с топливом въехали из Египта в сектор Газа через КПП "Рафах". Под руководством египетского Красного Полумесяца на территорию сектора было допущено два грузовика со 107 тоннами топлива.
https://ria.ru/20250628/gaza-2025977662.html
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в мире, израиль, египет, оон, международный комитет красного креста (мккк), раф, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Израиль, Египет, ООН, Международный комитет Красного Креста (МККК), РАФ, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В ООН назвали решение Израиля по продовольствию в Газе преступлением

В ООН назвали отказ Израиля в доступе к продовольствию в Газе преступлением

© AP Photo / Mohammed HajjarПоследствия израильских ударов по сектору Газа
Последствия израильских ударов по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© AP Photo / Mohammed Hajjar
Последствия израильских ударов по сектору Газа. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 4 авг - РИА Новости. Отказ Израиля гражданским лицам в доступе к продовольствию в Газе может представлять собой преступление против человечности, ситуация невыносима, говорится в заявлении Верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка.
"Израиль продолжает жестко ограничивать доступ гуманитарной помощи в Газу, и объем разрешенной к ввозу помощи далек от необходимого... Отказ гражданским лицам в доступе к продовольствию может быть приравнен к военному преступлению, а также потенциально к преступлению против человечности", - сказано в документе.
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Тюрк добавил, что третьи страны должны воздерживаться от содействия нарушениям международного права, совершаемым любой стороной конфликта, и использовать все возможные рычаги воздействия для предотвращения таких нарушений и прекращения их.
"Фото и видео голодающих в Газе людей душераздирающи и невыносимы. То, что мы достигли этого этапа, является оскорблением для всего человечества. Это служит еще одним напоминанием о том, что насилию должен быть положен конец раз и навсегда. Спасение жизней должно быть приоритетом каждого", - считает глава УВКПЧ ООН.
Он также считает, что Международный комитет Красного Креста должен получить немедленный доступ к оставшимся заложникам в Газе.
В понедельник власти сектора Газа сообщили, что Израиль после частичного возобновления поставок гуманитарной помощи палестинцам с 27 июля разрешил въехать в сектор лишь 674 грузовикам, что покрывает не более 14% потребностей населения в помощи. По данным властей Газы , для обеспечения минимальных потребностей жителей сектора в продовольствии, предметах первой необходимости, топливе и медикаментах следует ежедневно пропускать в сектор порядка 600 грузовиков с гуманитарной помощью.
Правительство Израиля 26 июля приняло решение о возобновлении сброса с воздуха гуманитарной помощи для жителей палестинского полуэксклава. Также было принято решение о создании гуманитарных коридоров для конвоев ООН, которые будут доставлять еду и лекарства жителям Газы.
Египетский телеканал Al Qahera News 3 августа сообщил, что первые за пять месяцев грузовики с топливом въехали из Египта в сектор Газа через КПП "Рафах". Под руководством египетского Красного Полумесяца на территорию сектора было допущено два грузовика со 107 тоннами топлива.
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