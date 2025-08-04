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В ООН заявили, что трагедия в Бейруте продолжает усугубляться - РИА Новости, 04.08.2025
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10:56 04.08.2025
https://ria.ru/20250804/oon-2033198054.html
В ООН заявили, что трагедия в Бейруте продолжает усугубляться
В ООН заявили, что трагедия в Бейруте продолжает усугубляться - РИА Новости, 04.08.2025
В ООН заявили, что трагедия в Бейруте продолжает усугубляться
Трагедия, связанная со взрывом в порту Бейрута, спустя пять лет продолжает усугубляться в связи с отсутствием правосудия, заявила специальный координатор ООН в... РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T10:56:00+03:00
2025-08-04T10:56:00+03:00
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БЕЙРУТ, 4 авг - РИА Новости. Трагедия, связанная со взрывом в порту Бейрута, спустя пять лет продолжает усугубляться в связи с отсутствием правосудия, заявила специальный координатор ООН в Ливана Жанин Хеннис-Плассхарт. "Спустя пять лет трагедия продолжает усугубляться на фоне вопиющего отсутствия справедливости. Жертвы, выжившие и их семьи заслуживают полной ответственности со стороны виновных. И они заслуживают ее сейчас", - цитирует слова спецкоординатора пресс-служба представительства ООН в Бейруте. Хеннис-Пласшарт подчеркнула необходимость того, чтобы правительство Ливана сделало все необходимое для ускорения судебных процедур, связанных со взрывом. Она также поздравила ливанский парламент с принятием закона о независимости судебной власти, отметив, что это важный вклад в восстановление доверия между народом и государственными структурами страны. Как установило следствие, 4 августа 2020 года в порту Бейрута произошел взрыв более 2700 тон аммиачной селитры (нитрата аммония), ставший одной из крупнейших неядерных катастроф современности. Погибли от 170 до 220 человек, около 6000 получили ранения, десятки тысяч остались без крова. Разрушены были целые жилые кварталы столицы. Судебное расследование в Ливане продолжается, однако до настоящего времени ни одного судебного решения по делу вынесено не было.
https://ria.ru/20250804/vzryv-2033187623.html
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в мире, бейрут, ливан, оон
В мире, Бейрут, Ливан, ООН
В ООН заявили, что трагедия в Бейруте продолжает усугубляться

ООН: трагедия в Бейруте продолжает усугубляться из-за отсутствия правосудия

© AP Photo / Hussein Malla, FileПоследствия взрыва в порту Бейрута
Последствия взрыва в порту Бейрута - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© AP Photo / Hussein Malla, File
Последствия взрыва в порту Бейрута. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 4 авг - РИА Новости. Трагедия, связанная со взрывом в порту Бейрута, спустя пять лет продолжает усугубляться в связи с отсутствием правосудия, заявила специальный координатор ООН в Ливана Жанин Хеннис-Плассхарт.
"Спустя пять лет трагедия продолжает усугубляться на фоне вопиющего отсутствия справедливости. Жертвы, выжившие и их семьи заслуживают полной ответственности со стороны виновных. И они заслуживают ее сейчас", - цитирует слова спецкоординатора пресс-служба представительства ООН в Бейруте.
Флаг Ливана - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
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10:26
Хеннис-Пласшарт подчеркнула необходимость того, чтобы правительство Ливана сделало все необходимое для ускорения судебных процедур, связанных со взрывом.
Она также поздравила ливанский парламент с принятием закона о независимости судебной власти, отметив, что это важный вклад в восстановление доверия между народом и государственными структурами страны.
Как установило следствие, 4 августа 2020 года в порту Бейрута произошел взрыв более 2700 тон аммиачной селитры (нитрата аммония), ставший одной из крупнейших неядерных катастроф современности. Погибли от 170 до 220 человек, около 6000 получили ранения, десятки тысяч остались без крова. Разрушены были целые жилые кварталы столицы.
Судебное расследование в Ливане продолжается, однако до настоящего времени ни одного судебного решения по делу вынесено не было.
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