Таджикистанский омбудсмен может стать участником процесса по "Крокусу"
Омбудсмен Таджикистана Бобозода не исключил участия в процессе по "Крокусу"
Здание концертного зала "Крокус Сити Холл". Архивное фото
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ДУШАНБЕ, 4 авг – РИА Новости. Таджикистанский омбудсмен Умед Бобозода не исключает, что обратится к российской стороне с просьбой об участии в судебном процессе по делу о теракте в "Крокус сити холле", сообщил он журналистам.
В понедельник 2-й Западный окружной военный суд в выездном формате в здании Мосгорсуда приступил к рассмотрению по существу дела о теракте в концертном зале "Крокус сити холл", вскоре процесс был закрыт от публики по ходатайству прокурора, сославшегося на необходимость обеспечить безопасность участников процесса.
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"Я пока не принял решения, буду ли я принимать участие в судебном процессе о теракте в "Крокус сити холле", произошедшем 23 марта 2024 года, где большинство обвиняемых на процессе - граждане Таджикистана", - сказал он.
По словам Бобозоды, для участия в судебных заседаниях необходимо обратиться к властям России.
"Если Россия не запретит участие представителей других государств в судебных заседаниях, возможно, мы обратимся, и если другая сторона согласится, то и возможно, примем участие", - сказал он.
Он сообщил, что ни один из родственников обвиняемых не обращался к нему за помощью.
На скамье подсудимых 19 человек. Шамсидин Фаридуни, Далерджон Мирзоев, Мухаммадсобир Файзов и Муродали Рачабализода являются, по версии следствия, непосредственными исполнителями теракта.
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате, по данным СК, погибли 149 человек, 1 пропал без вести, травмы получили 609 человек. Причиненный ущерб составил около 6 миллиардов рублей.
Теракт в концертном зале "Крокус Сити Холл" (2024)
22 марта, 00:32