https://ria.ru/20250804/ombudsmen-2033324375.html

Таджикистанский омбудсмен может стать участником процесса по "Крокусу"

Таджикистанский омбудсмен может стать участником процесса по "Крокусу" - РИА Новости, 04.08.2025

Таджикистанский омбудсмен может стать участником процесса по "Крокусу"

Таджикистанский омбудсмен Умед Бобозода не исключает, что обратится к российской стороне с просьбой об участии в судебном процессе по делу о теракте в "Крокус... РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T18:05:00+03:00

2025-08-04T18:05:00+03:00

2025-08-04T18:05:00+03:00

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

россия

красногорск

мухаммадсобир файзов

крокус сити холл

московский городской суд

следственный комитет россии (ск рф)

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ДУШАНБЕ, 4 авг – РИА Новости. Таджикистанский омбудсмен Умед Бобозода не исключает, что обратится к российской стороне с просьбой об участии в судебном процессе по делу о теракте в "Крокус сити холле", сообщил он журналистам. В понедельник 2-й Западный окружной военный суд в выездном формате в здании Мосгорсуда приступил к рассмотрению по существу дела о теракте в концертном зале "Крокус сити холл", вскоре процесс был закрыт от публики по ходатайству прокурора, сославшегося на необходимость обеспечить безопасность участников процесса. "Я пока не принял решения, буду ли я принимать участие в судебном процессе о теракте в "Крокус сити холле", произошедшем 23 марта 2024 года, где большинство обвиняемых на процессе - граждане Таджикистана", - сказал он. По словам Бобозоды, для участия в судебных заседаниях необходимо обратиться к властям России. "Если Россия не запретит участие представителей других государств в судебных заседаниях, возможно, мы обратимся, и если другая сторона согласится, то и возможно, примем участие", - сказал он. Он сообщил, что ни один из родственников обвиняемых не обращался к нему за помощью. На скамье подсудимых 19 человек. Шамсидин Фаридуни, Далерджон Мирзоев, Мухаммадсобир Файзов и Муродали Рачабализода являются, по версии следствия, непосредственными исполнителями теракта. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате, по данным СК, погибли 149 человек, 1 пропал без вести, травмы получили 609 человек. Причиненный ущерб составил около 6 миллиардов рублей.

https://ria.ru/20250804/sud-2033242206.html

https://ria.ru/20250804/terakt-2033274462.html

https://ria.ru/20250322/terakt-2006123890.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, россия, красногорск, мухаммадсобир файзов, крокус сити холл, московский городской суд, следственный комитет россии (ск рф)