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Таджикистанский омбудсмен может стать участником процесса по "Крокусу" - РИА Новости, 04.08.2025
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
18:05 04.08.2025
https://ria.ru/20250804/ombudsmen-2033324375.html
Таджикистанский омбудсмен может стать участником процесса по "Крокусу"
Таджикистанский омбудсмен может стать участником процесса по "Крокусу" - РИА Новости, 04.08.2025
Таджикистанский омбудсмен может стать участником процесса по "Крокусу"
Таджикистанский омбудсмен Умед Бобозода не исключает, что обратится к российской стороне с просьбой об участии в судебном процессе по делу о теракте в "Крокус... РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T18:05:00+03:00
2025-08-04T18:05:00+03:00
теракт в "крокус сити холле"
происшествия
россия
красногорск
мухаммадсобир файзов
крокус сити холл
московский городской суд
следственный комитет россии (ск рф)
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ДУШАНБЕ, 4 авг – РИА Новости. Таджикистанский омбудсмен Умед Бобозода не исключает, что обратится к российской стороне с просьбой об участии в судебном процессе по делу о теракте в "Крокус сити холле", сообщил он журналистам. В понедельник 2-й Западный окружной военный суд в выездном формате в здании Мосгорсуда приступил к рассмотрению по существу дела о теракте в концертном зале "Крокус сити холл", вскоре процесс был закрыт от публики по ходатайству прокурора, сославшегося на необходимость обеспечить безопасность участников процесса. "Я пока не принял решения, буду ли я принимать участие в судебном процессе о теракте в "Крокус сити холле", произошедшем 23 марта 2024 года, где большинство обвиняемых на процессе - граждане Таджикистана", - сказал он. По словам Бобозоды, для участия в судебных заседаниях необходимо обратиться к властям России. "Если Россия не запретит участие представителей других государств в судебных заседаниях, возможно, мы обратимся, и если другая сторона согласится, то и возможно, примем участие", - сказал он. Он сообщил, что ни один из родственников обвиняемых не обращался к нему за помощью. На скамье подсудимых 19 человек. Шамсидин Фаридуни, Далерджон Мирзоев, Мухаммадсобир Файзов и Муродали Рачабализода являются, по версии следствия, непосредственными исполнителями теракта. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате, по данным СК, погибли 149 человек, 1 пропал без вести, травмы получили 609 человек. Причиненный ущерб составил около 6 миллиардов рублей.
https://ria.ru/20250804/sud-2033242206.html
https://ria.ru/20250804/terakt-2033274462.html
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происшествия, россия, красногорск, мухаммадсобир файзов, крокус сити холл, московский городской суд, следственный комитет россии (ск рф)
Теракт в "Крокус Сити Холле", Происшествия, Россия, Красногорск, Мухаммадсобир Файзов, Крокус Сити Холл, Московский городской суд, Следственный комитет России (СК РФ)
Таджикистанский омбудсмен может стать участником процесса по "Крокусу"

Омбудсмен Таджикистана Бобозода не исключил участия в процессе по "Крокусу"

© АГН "Москва" / Ярослав ЧингаевЗдание концертного зала "Крокус Сити Холл"
Здание концертного зала Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© АГН "Москва" / Ярослав Чингаев
Здание концертного зала "Крокус Сити Холл". Архивное фото
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ДУШАНБЕ, 4 авг – РИА Новости. Таджикистанский омбудсмен Умед Бобозода не исключает, что обратится к российской стороне с просьбой об участии в судебном процессе по делу о теракте в "Крокус сити холле", сообщил он журналистам.
В понедельник 2-й Западный окружной военный суд в выездном формате в здании Мосгорсуда приступил к рассмотрению по существу дела о теракте в концертном зале "Крокус сити холл", вскоре процесс был закрыт от публики по ходатайству прокурора, сославшегося на необходимость обеспечить безопасность участников процесса.
Заседание суда по делу о теракте в концертном зале Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
Обвиняемые в теракте в "Крокусе" не возражали против закрытия процесса
13:12
«
"Я пока не принял решения, буду ли я принимать участие в судебном процессе о теракте в "Крокус сити холле", произошедшем 23 марта 2024 года, где большинство обвиняемых на процессе - граждане Таджикистана", - сказал он.
По словам Бобозоды, для участия в судебных заседаниях необходимо обратиться к властям России.
"Если Россия не запретит участие представителей других государств в судебных заседаниях, возможно, мы обратимся, и если другая сторона согласится, то и возможно, примем участие", - сказал он.
Он сообщил, что ни один из родственников обвиняемых не обращался к нему за помощью.
Заседание суда по делу о теракте в концертном зале Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
Три исполнителя теракта в "Крокусе" полностью признали вину
14:45
На скамье подсудимых 19 человек. Шамсидин Фаридуни, Далерджон Мирзоев, Мухаммадсобир Файзов и Муродали Рачабализода являются, по версии следствия, непосредственными исполнителями теракта.
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате, по данным СК, погибли 149 человек, 1 пропал без вести, травмы получили 609 человек. Причиненный ущерб составил около 6 миллиардов рублей.
Пожарные тушат горящую крышу концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
Теракт в концертном зале "Крокус Сити Холл" (2024)
22 марта, 00:32
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"ПроисшествияРоссияКрасногорскМухаммадсобир ФайзовКрокус Сити ХоллМосковский городской судСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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