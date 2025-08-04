Рейтинг@Mail.ru
Очередь к Крымскому мосту со стороны Тамани растянулась на 35 километров - РИА Новости, 04.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:44 04.08.2025 (обновлено: 18:46 04.08.2025)
https://ria.ru/20250804/ochered-2033334274.html
Очередь к Крымскому мосту со стороны Тамани растянулась на 35 километров
Очередь к Крымскому мосту со стороны Тамани растянулась на 35 километров - РИА Новости, 04.08.2025
Очередь к Крымскому мосту со стороны Тамани растянулась на 35 километров
Очередь из автомобилей на досмотр к Крымскому мосту со стороны Тамани растянулась на 35 километров, следует из данных сервиса "Яндекс. Карты". РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T18:44:00+03:00
2025-08-04T18:46:00+03:00
авто
тамань (станица)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/04/2033323035_0:96:3042:1807_1920x0_80_0_0_03d1e4f11fb941c7b57d8ad251f35444.jpg
КРАСНОДАР, 4 авг - РИА Новости. Очередь из автомобилей на досмотр к Крымскому мосту со стороны Тамани растянулась на 35 километров, следует из данных сервиса "Яндекс. Карты". Согласно данным сервиса, очередь из ожидающих проезда автомобилей примерно на 35 километров зафиксирована от участка автодороги А-290 в районе Вышестеблиевского сельского поселения до пункта досмотра. На 18.00 мск в очереди досмотр со стороны Тамани находится 2710 транспортных средств, сообщили в оперативном Telegram-канале о ситуации на подходах к Крымскому мосту. Время ожидания в пробке - более шести часов.
https://ria.ru/20250803/voda-2033118023.html
тамань (станица)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/04/2033323035_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1ff78da44f932a774663be35787710c5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
авто, тамань (станица), общество
Авто, Тамань (станица), Общество
Очередь к Крымскому мосту со стороны Тамани растянулась на 35 километров

Очередь на досмотр к Крымскому мосту со стороны Тамани растянулась на 35 км

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкАвтомобильная пробка перед Крымским мостом в Керчи. 4 августа 2025
Автомобильная пробка перед Крымским мостом в Керчи. 4 августа 2025 - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Автомобильная пробка перед Крымским мостом в Керчи. 4 августа 2025
Читать ria.ru в
Дзен
КРАСНОДАР, 4 авг - РИА Новости. Очередь из автомобилей на досмотр к Крымскому мосту со стороны Тамани растянулась на 35 километров, следует из данных сервиса "Яндекс. Карты".
Согласно данным сервиса, очередь из ожидающих проезда автомобилей примерно на 35 километров зафиксирована от участка автодороги А-290 в районе Вышестеблиевского сельского поселения до пункта досмотра.
На 18.00 мск в очереди досмотр со стороны Тамани находится 2710 транспортных средств, сообщили в оперативном Telegram-канале о ситуации на подходах к Крымскому мосту. Время ожидания в пробке - более шести часов.
Волонтеры раздают воду на подъезде к Крымскому мосту - РИА Новости, 1920, 03.08.2025
Волонтеры раздают воду в очереди к Крымскому мосту
Вчера, 17:38
 
АвтоТамань (станица)Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала