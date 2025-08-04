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Очередь к Крымскому мосту со стороны Тамани растянулась на 35 километров

Очередь к Крымскому мосту со стороны Тамани растянулась на 35 километров - РИА Новости, 04.08.2025

Очередь к Крымскому мосту со стороны Тамани растянулась на 35 километров

Очередь из автомобилей на досмотр к Крымскому мосту со стороны Тамани растянулась на 35 километров, следует из данных сервиса "Яндекс. Карты". РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T18:44:00+03:00

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авто

тамань (станица)

общество

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КРАСНОДАР, 4 авг - РИА Новости. Очередь из автомобилей на досмотр к Крымскому мосту со стороны Тамани растянулась на 35 километров, следует из данных сервиса "Яндекс. Карты". Согласно данным сервиса, очередь из ожидающих проезда автомобилей примерно на 35 километров зафиксирована от участка автодороги А-290 в районе Вышестеблиевского сельского поселения до пункта досмотра. На 18.00 мск в очереди досмотр со стороны Тамани находится 2710 транспортных средств, сообщили в оперативном Telegram-канале о ситуации на подходах к Крымскому мосту. Время ожидания в пробке - более шести часов.

https://ria.ru/20250803/voda-2033118023.html

тамань (станица)

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авто, тамань (станица), общество