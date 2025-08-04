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Почти две тысячи машин стоят в очереди перед Крымским мостом
Почти две тысячи машин стоят в очереди перед Крымским мостом - РИА Новости, 04.08.2025
Почти две тысячи машин стоят в очереди перед Крымским мостом
Очередь перед Крымским мостом приблизилась к двум тысячам машин, основная часть скопилась со стороны Краснодарского края, сообщается в оперативном... РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T11:22:00+03:00
2025-08-04T11:22:00+03:00
2025-08-04T12:46:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг - РИА Новости. Очередь перед Крымским мостом приблизилась к двум тысячам машин, основная часть скопилась со стороны Краснодарского края, сообщается в оперативном Telegram-канале о ситуации на транспортном переходе. Статистика приведена по состоянию на 11.00 мск. "В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 1793 транспортных средства. Время ожидания - около четырех часов. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 153 транспортных средства", - говорится в сообщении. Таким образом, всего в очереди находится 1946 машин. Большие очереди, в основном в дневное время, перед въездом на Крымский мост начали фиксировать с началом летнего курортного сезона, в связи с чем было принято решение увеличить число постов досмотра, установленных перед мостом для обеспечения безопасного проезда. Проезд по Крымскому мосту разрешен легковым автомобилям, микроавтобусам и автобусам. Грузовой транспорт следует в Крым по маршруту через новые регионы или паромами через Керченский пролив.
https://ria.ru/20250803/voda-2033118023.html
красноярский край
тамань (станица)
керчь
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авто, красноярский край, тамань (станица), керчь, общество
Авто, Красноярский край, Тамань (станица), Керчь, Общество
Почти две тысячи машин стоят в очереди перед Крымским мостом
Перед Крымским мостом стоит очередь из 1946 машин