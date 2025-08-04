Рейтинг@Mail.ru
Почти две тысячи машин стоят в очереди перед Крымским мостом - РИА Новости, 04.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:22 04.08.2025 (обновлено: 12:46 04.08.2025)
https://ria.ru/20250804/ochered-2033203799.html
Почти две тысячи машин стоят в очереди перед Крымским мостом
Почти две тысячи машин стоят в очереди перед Крымским мостом - РИА Новости, 04.08.2025
Почти две тысячи машин стоят в очереди перед Крымским мостом
Очередь перед Крымским мостом приблизилась к двум тысячам машин, основная часть скопилась со стороны Краснодарского края, сообщается в оперативном... РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T11:22:00+03:00
2025-08-04T12:46:00+03:00
авто
красноярский край
тамань (станица)
керчь
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/05/2021034965_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cfab56ee9d9cd317159816e8323b315f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг - РИА Новости. Очередь перед Крымским мостом приблизилась к двум тысячам машин, основная часть скопилась со стороны Краснодарского края, сообщается в оперативном Telegram-канале о ситуации на транспортном переходе. Статистика приведена по состоянию на 11.00 мск. "В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 1793 транспортных средства. Время ожидания - около четырех часов. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 153 транспортных средства", - говорится в сообщении. Таким образом, всего в очереди находится 1946 машин. Большие очереди, в основном в дневное время, перед въездом на Крымский мост начали фиксировать с началом летнего курортного сезона, в связи с чем было принято решение увеличить число постов досмотра, установленных перед мостом для обеспечения безопасного проезда. Проезд по Крымскому мосту разрешен легковым автомобилям, микроавтобусам и автобусам. Грузовой транспорт следует в Крым по маршруту через новые регионы или паромами через Керченский пролив.
https://ria.ru/20250803/voda-2033118023.html
красноярский край
тамань (станица)
керчь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/05/2021034965_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_35be774dc8ab75492dbdfaf4f82bfe81.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
авто, красноярский край, тамань (станица), керчь, общество
Авто, Красноярский край, Тамань (станица), Керчь, Общество
Почти две тысячи машин стоят в очереди перед Крымским мостом

Перед Крымским мостом стоит очередь из 1946 машин

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкКрымский мост в Керчи
Крымский мост в Керчи - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Крымский мост в Керчи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг - РИА Новости. Очередь перед Крымским мостом приблизилась к двум тысячам машин, основная часть скопилась со стороны Краснодарского края, сообщается в оперативном Telegram-канале о ситуации на транспортном переходе.
Статистика приведена по состоянию на 11.00 мск.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 1793 транспортных средства. Время ожидания - около четырех часов. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 153 транспортных средства", - говорится в сообщении.
Таким образом, всего в очереди находится 1946 машин.
Большие очереди, в основном в дневное время, перед въездом на Крымский мост начали фиксировать с началом летнего курортного сезона, в связи с чем было принято решение увеличить число постов досмотра, установленных перед мостом для обеспечения безопасного проезда. Проезд по Крымскому мосту разрешен легковым автомобилям, микроавтобусам и автобусам. Грузовой транспорт следует в Крым по маршруту через новые регионы или паромами через Керченский пролив.
Волонтеры раздают воду на подъезде к Крымскому мосту - РИА Новости, 1920, 03.08.2025
Волонтеры раздают воду в очереди к Крымскому мосту
Вчера, 17:38
 
АвтоКрасноярский крайТамань (станица)КерчьОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала