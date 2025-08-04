https://ria.ru/20250804/ochered-2033203799.html

Почти две тысячи машин стоят в очереди перед Крымским мостом

Почти две тысячи машин стоят в очереди перед Крымским мостом - РИА Новости, 04.08.2025

Почти две тысячи машин стоят в очереди перед Крымским мостом

Очередь перед Крымским мостом приблизилась к двум тысячам машин, основная часть скопилась со стороны Краснодарского края, сообщается в оперативном... РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T11:22:00+03:00

2025-08-04T11:22:00+03:00

2025-08-04T12:46:00+03:00

авто

красноярский край

тамань (станица)

керчь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг - РИА Новости. Очередь перед Крымским мостом приблизилась к двум тысячам машин, основная часть скопилась со стороны Краснодарского края, сообщается в оперативном Telegram-канале о ситуации на транспортном переходе. Статистика приведена по состоянию на 11.00 мск. "В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 1793 транспортных средства. Время ожидания - около четырех часов. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 153 транспортных средства", - говорится в сообщении. Таким образом, всего в очереди находится 1946 машин. Большие очереди, в основном в дневное время, перед въездом на Крымский мост начали фиксировать с началом летнего курортного сезона, в связи с чем было принято решение увеличить число постов досмотра, установленных перед мостом для обеспечения безопасного проезда. Проезд по Крымскому мосту разрешен легковым автомобилям, микроавтобусам и автобусам. Грузовой транспорт следует в Крым по маршруту через новые регионы или паромами через Керченский пролив.

https://ria.ru/20250803/voda-2033118023.html

красноярский край

тамань (станица)

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авто, красноярский край, тамань (станица), керчь, общество