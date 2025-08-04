https://ria.ru/20250804/obstrel-2033150431.html
Украинские войска один раз за сутки обстреляли территорию ДНР
Украинские войска один раз за сутки обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 04.08.2025
Украинские войска один раз за сутки обстреляли территорию ДНР
Украинские войска один раз за минувшие сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив один боеприпас, сообщает управление администрации главы и правительства... РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T00:06:00+03:00
2025-08-04T00:06:00+03:00
2025-08-04T00:06:00+03:00
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ДОНЕЦК, 4 авг - РИА Новости. Украинские войска один раз за минувшие сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив один боеприпас, сообщает управление администрации главы и правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины. "Один факт вооруженной атаки ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... Одна вооруженная атака - на горловском направлении", - говорится в сообщении в Telegram-канале управления. Отмечается, что была выпущена одна единица боеприпасов. По данным управления, в результате обстрела пострадал мирный житель. За предыдущие сутки было зафиксировано 12 обстрелов.
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украина, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Украина, Донецкая Народная Республика
Украинские войска один раз за сутки обстреляли территорию ДНР
ВСУ один раз за сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив один боеприпас