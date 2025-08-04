https://ria.ru/20250804/obstrel-2033150431.html

Украинские войска один раз за сутки обстреляли территорию ДНР

Украинские войска один раз за сутки обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 04.08.2025

Украинские войска один раз за сутки обстреляли территорию ДНР

Украинские войска один раз за минувшие сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив один боеприпас, сообщает управление администрации главы и правительства... РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T00:06:00+03:00

2025-08-04T00:06:00+03:00

2025-08-04T00:06:00+03:00

специальная военная операция на украине

украина

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 4 авг - РИА Новости. Украинские войска один раз за минувшие сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив один боеприпас, сообщает управление администрации главы и правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины. "Один факт вооруженной атаки ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... Одна вооруженная атака - на горловском направлении", - говорится в сообщении в Telegram-канале управления. Отмечается, что была выпущена одна единица боеприпасов. По данным управления, в результате обстрела пострадал мирный житель. За предыдущие сутки было зафиксировано 12 обстрелов.

https://ria.ru/20250803/bespilotniki-2033149410.html

украина

донецкая народная республика

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украина, донецкая народная республика