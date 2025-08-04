Губернатор Краснодарского края поручил провести обход пострадавших домов
В Туапсинском округе и Горячем Ключе проведут обход пострадавших домов
© РИА Новости / МЧС РФ | Перейти в медиабанкУровень воды в реке Дефань поднялся в результате обильных осадков в Туапсинском районе Краснодарского кра
Уровень воды в реке Дефань поднялся в результате обильных осадков в Туапсинском районе Краснодарского кра
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КРАСНОДАР, 4 авг - РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил до конца дня провести обход всех домовладений и социальных объектов, пострадавших от непогоды в Туапсинском округе и Горячем Ключе.
"Поручил до конца дня провести обход всех домовладений и социальных объектов, пострадавших от непогоды в Туапсинском округе и Горячем Ключе. На заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям обсудили текущую обстановку и восстановительные работы. Главное, что обошлось без жертв, все службы сработали оперативно, жители и гости края в безопасности. К ликвидации последствий уже приступили", - написал Кондратьев в своем Telegram-канале.
Уточняется, что в округе организованы комиссии, которые обходят пострадавшие дома, фиксируют разрушения и оценивают ущерб.
"Сейчас вода практически ушла. Временно отсутствует электричество в поселке Новомихайловский, его обещают восстановить до конца дня. В Лермонтово водоснабжение возобновят в ближайшие дни. До этого момента будет организован подвоз воды в тех объемах, которые необходимы жителям", - добавил Кондратьев.
В воскресенье ГУМЧС по Краснодарскому краю объявило, что три поселка подтопило на Кубани после сильных осадков и поднятия уровня реки Дефань, на федеральной автодороге "М-4 Дон" сошел сель и перекрыл трассу в двух направлениях. По данным главка, подтопление произошло в населенных пунктах Молдаванский, Новомихайловский и Дефановка. В Туапсинском округе был введен режим ЧС муниципального характера.
Вечером 3 августа в ГУМЧС по краю сообщили, что все дома и придворовые территории в округе освободились от воды. В Туапсинском районе проводятся работы по расчистке наносов и иловых отложений.
Как уточняла пресс-служба, всего привлекаются от РСЧС 230 человек, 67 единиц техники, в том числе от МЧС России - 156 человек и 40 единиц техники.