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В Новосибирске пятый день ищут пропавшего ребенка - РИА Новости, 04.08.2025
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11:52 04.08.2025
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В Новосибирске пятый день ищут пропавшего ребенка
В Новосибирске пятый день ищут пропавшего ребенка - РИА Новости, 04.08.2025
В Новосибирске пятый день ищут пропавшего ребенка
Пропавшего десятилетнего мальчика ищут в Новосибирске пятый день, сообщается на странице "Лиза Алерт" в соцсети "ВКонтакте". РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T11:52:00+03:00
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происшествия
новосибирск
ленинский район
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БАРНАУЛ, 4 авг - РИА Новости. Пропавшего десятилетнего мальчика ищут в Новосибирске пятый день, сообщается на странице "Лиза Алерт" в соцсети "ВКонтакте". "Внимание! Помогите найти ребенка! Пропал… Сергей, 10 лет, Ленинский район, город Новосибирск. С 31 июля 2025 года его местонахождение неизвестно", - говорится в сообщении. В "Лиза Алерт" отметили, что рост мальчика - 146 сантиметров, он худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза карие. "Одежда: черная футболка, черно-красные шорты, темно-коричневые сандалии", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250103/rebenok-1992406266.html
новосибирск
ленинский район
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происшествия, новосибирск, ленинский район
Происшествия, Новосибирск, Ленинский район
В Новосибирске пятый день ищут пропавшего ребенка

В Новосибирске пятый день ищут пропавшего десятилетнего мальчика

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВолонтеры поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт"
Волонтеры поисково-спасательного отряда ЛизаАлерт - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Волонтеры поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт". Архивное фото
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БАРНАУЛ, 4 авг - РИА Новости. Пропавшего десятилетнего мальчика ищут в Новосибирске пятый день, сообщается на странице "Лиза Алерт" в соцсети "ВКонтакте".
"Внимание! Помогите найти ребенка! Пропал… Сергей, 10 лет, Ленинский район, город Новосибирск. С 31 июля 2025 года его местонахождение неизвестно", - говорится в сообщении.
В "Лиза Алерт" отметили, что рост мальчика - 146 сантиметров, он худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза карие.
"Одежда: черная футболка, черно-красные шорты, темно-коричневые сандалии", - говорится в сообщении.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 03.01.2025
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ПроисшествияНовосибирскЛенинский район
 
 
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