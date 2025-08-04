https://ria.ru/20250804/novosibirsk-2033215544.html

В Новосибирске пятый день ищут пропавшего ребенка

В Новосибирске пятый день ищут пропавшего ребенка - РИА Новости, 04.08.2025

В Новосибирске пятый день ищут пропавшего ребенка

Пропавшего десятилетнего мальчика ищут в Новосибирске пятый день, сообщается на странице "Лиза Алерт" в соцсети "ВКонтакте". РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T11:52:00+03:00

2025-08-04T11:52:00+03:00

2025-08-04T11:52:00+03:00

происшествия

новосибирск

ленинский район

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0a/1993115496_0:74:3072:1802_1920x0_80_0_0_9f5d6202e71c6346f1123392d368f989.jpg

БАРНАУЛ, 4 авг - РИА Новости. Пропавшего десятилетнего мальчика ищут в Новосибирске пятый день, сообщается на странице "Лиза Алерт" в соцсети "ВКонтакте". "Внимание! Помогите найти ребенка! Пропал… Сергей, 10 лет, Ленинский район, город Новосибирск. С 31 июля 2025 года его местонахождение неизвестно", - говорится в сообщении. В "Лиза Алерт" отметили, что рост мальчика - 146 сантиметров, он худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза карие. "Одежда: черная футболка, черно-красные шорты, темно-коричневые сандалии", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250103/rebenok-1992406266.html

новосибирск

ленинский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, новосибирск, ленинский район