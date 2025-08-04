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В Новосибирске пятый день ищут пропавшего ребенка
В Новосибирске пятый день ищут пропавшего ребенка - РИА Новости, 04.08.2025
В Новосибирске пятый день ищут пропавшего ребенка
Пропавшего десятилетнего мальчика ищут в Новосибирске пятый день, сообщается на странице "Лиза Алерт" в соцсети "ВКонтакте". РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T11:52:00+03:00
2025-08-04T11:52:00+03:00
2025-08-04T11:52:00+03:00
происшествия
новосибирск
ленинский район
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БАРНАУЛ, 4 авг - РИА Новости. Пропавшего десятилетнего мальчика ищут в Новосибирске пятый день, сообщается на странице "Лиза Алерт" в соцсети "ВКонтакте". "Внимание! Помогите найти ребенка! Пропал… Сергей, 10 лет, Ленинский район, город Новосибирск. С 31 июля 2025 года его местонахождение неизвестно", - говорится в сообщении. В "Лиза Алерт" отметили, что рост мальчика - 146 сантиметров, он худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза карие. "Одежда: черная футболка, черно-красные шорты, темно-коричневые сандалии", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250103/rebenok-1992406266.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, новосибирск, ленинский район
Происшествия, Новосибирск, Ленинский район
В Новосибирске пятый день ищут пропавшего ребенка
В Новосибирске пятый день ищут пропавшего десятилетнего мальчика