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В Нижнем Новгороде открылась образовательная программа для участников СВО - РИА Новости, 04.08.2025
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11:42 04.08.2025
https://ria.ru/20250804/novgorod-2033210119.html
В Нижнем Новгороде открылась образовательная программа для участников СВО
В Нижнем Новгороде открылась образовательная программа для участников СВО - РИА Новости, 04.08.2025
В Нижнем Новгороде открылась образовательная программа для участников СВО
Шестьдесят человек - 59 мужчин и 1 женщина - стали участниками образовательной программы для участников и ветеранов СВО "Герои. Нижегородская область",... РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T11:42:00+03:00
2025-08-04T11:42:00+03:00
нижний новгород
нижегородская область
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глеб никитин
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 авг - РИА Новости. Шестьдесят человек - 59 мужчин и 1 женщина - стали участниками образовательной программы для участников и ветеранов СВО "Герои. Нижегородская область", торжественное открытие состоялось в Нижнем Новгороде в понедельник. Программа "Герои. Нижегородская область" направлена на интеграцию и трудоустройство участников и ветеранов специальной военной операции в систему государственного управления. "Сегодня мы открываем продолжение программы "Время героев" нашей программой "Герои Нижегородской области". Безусловно, каждая региональная программа несет свою специфику и чем-то уникальна. Я рассчитываю на то, что какие-то наши региональные специфики обогатят ее и сделают близкой к конкретным практикам и делам "на земле", - заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. По его словам, участниками программы стали "наиболее осознающие свои цели, наиболее подготовленные ребята" с уникальным опытом, который необходим тем, кто работает в системе государственного управления. "Я надеюсь, что мы найдем тех, кто присоединится к нашей команде. Но я уверен, что сами ребята многому нас научат. Программа является полезной для всех сторон. У нас четыре модуля предполагаются. В основном, конечно, это государственная политика и региональное муниципальное управление, технология управления. То есть это такая материальная часть, технократическая составляющая. Но, на мой взгляд, главное, что вынесут участники, это понимание ответственности, в первую очередь, которую они приняли на себя, и будут эту ответственность нести в случае, если присоединятся к государственной службе", - подчеркнул Никитин. Как сообщили организаторы программы, ее участниками стали 59 мужчин и одна женщина, в их общей копилке - 91 награда , в том числе 78 - государственных, включая Золотую звезду Героя России. Средний возраст участников региональной программы 38 лет, 75 % имеют высшее образование, 25 % - средне-специальное. "Это действительно те люди, которые нам нужны. Они уже доказали, что они преданы своей стране, что они могут работать в команде, могут принимать решения и самое главное, отвечать за них", - заявил участник первого потока проекта "Время героев", председатель думы Нижнего Новгорода Евгений Чинцов.
https://ria.ru/20250804/volodin-2033183754.html
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нижний новгород, нижегородская область, россия, глеб никитин
Нижний Новгород, Нижегородская область, Россия, Глеб Никитин
В Нижнем Новгороде открылась образовательная программа для участников СВО

В нижегородской образовательной программе приняли участие 60 ветеранов СВО

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащий группы быстрого реагирования в зоне СВО
Военнослужащий группы быстрого реагирования в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 авг - РИА Новости. Шестьдесят человек - 59 мужчин и 1 женщина - стали участниками образовательной программы для участников и ветеранов СВО "Герои. Нижегородская область", торжественное открытие состоялось в Нижнем Новгороде в понедельник.
Программа "Герои. Нижегородская область" направлена на интеграцию и трудоустройство участников и ветеранов специальной военной операции в систему государственного управления.
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"Сегодня мы открываем продолжение программы "Время героев" нашей программой "Герои Нижегородской области". Безусловно, каждая региональная программа несет свою специфику и чем-то уникальна. Я рассчитываю на то, что какие-то наши региональные специфики обогатят ее и сделают близкой к конкретным практикам и делам "на земле", - заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
По его словам, участниками программы стали "наиболее осознающие свои цели, наиболее подготовленные ребята" с уникальным опытом, который необходим тем, кто работает в системе государственного управления.
"Я надеюсь, что мы найдем тех, кто присоединится к нашей команде. Но я уверен, что сами ребята многому нас научат. Программа является полезной для всех сторон. У нас четыре модуля предполагаются. В основном, конечно, это государственная политика и региональное муниципальное управление, технология управления. То есть это такая материальная часть, технократическая составляющая. Но, на мой взгляд, главное, что вынесут участники, это понимание ответственности, в первую очередь, которую они приняли на себя, и будут эту ответственность нести в случае, если присоединятся к государственной службе", - подчеркнул Никитин.
Как сообщили организаторы программы, ее участниками стали 59 мужчин и одна женщина, в их общей копилке - 91 награда , в том числе 78 - государственных, включая Золотую звезду Героя России. Средний возраст участников региональной программы 38 лет, 75 % имеют высшее образование, 25 % - средне-специальное.
"Это действительно те люди, которые нам нужны. Они уже доказали, что они преданы своей стране, что они могут работать в команде, могут принимать решения и самое главное, отвечать за них", - заявил участник первого потока проекта "Время героев", председатель думы Нижнего Новгорода Евгений Чинцов.
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