https://ria.ru/20250804/nilov-2033294944.html

Нилов оспорит исключение из ЛДПР

Нилов оспорит исключение из ЛДПР - РИА Новости, 04.08.2025

Нилов оспорит исключение из ЛДПР

Глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов 7 августа подаст исковое заявление об оспаривании законности исключения из партии ЛДПР, сообщил РИА Новости бывший РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T16:14:00+03:00

2025-08-04T16:14:00+03:00

2025-08-04T16:14:00+03:00

москва

ярослав нилов

виталий золочевский

леонид слуцкий (политик)

лдпр

госдума рф

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов 7 августа подаст исковое заявление об оспаривании законности исключения из партии ЛДПР, сообщил РИА Новости бывший депутат Госдумы от фракции ЛДПР, юрист Нилова Виталий Золочевский. "Я, как второй юрист, буду участвовать в иске по фракции, а вот самостоятельно веду иск по партии, который будет подан 7 августа в Мещанский районный суд города Москвы. Другой иск – который по фракции – будет подаваться в Тверской суд Москвы. В Тверской суд Москвы по фракции будет подаваться, потому что фракция не имеет самостоятельной регистрации как юридическое лицо: она действует в рамках Государственной Думы. Иск по фракции будет подан 11 августа", - сказал Золочевский. Он отметил, что всего работает три юриста, и будут подаваться три исковых заявления. Пятого августа, по его словам, будет подаваться иск о защите чести, достоинства и деловой репутации по мотивам публичных высказываний депутата Госдумы Валерия Селезнева. "Судебный процесс – это все-таки состязательность сторон. Что касается исключения... Во-первых, могу точно сказать одно: было нарушено право на защиту. Это право предусмотрено Конституцией Российской Федерации и дано каждому гражданину. Если партия принимает какое-то решение, она обязана уведомить человека, чтобы он мог быть в курсе и высказать свою позицию. Этого сделано не было", - рассказал юрист. Золочевский уточнил, что глава думского комитета узнал о своем исключении из СМИ, и после этого были направлены официальные письма с просьбой предоставить информацию о решении. "И только спустя месяц – формально соблюдая сроки рассмотрения обращений – нам предоставили выписку из протокола Президиума высшего совета ЛДПР. Думаю, не обязательно было ждать целый месяц, чтобы просто сообщить, на основании каких пунктов устава партии его исключили. Об этом мы поговорим подробнее, когда иск будет подан и начнется судебный процесс. Сейчас мы не видим четких оснований для исключения – в документах лишь отсылки к программе партии и формулировка о "действиях, порочащих репутацию ЛДПР", - добавил он. Кроме того, юрист предположил, что судебное заседание будет открытым, так как, по его мнению, не будут рассматриваться вопросы, требующие закрытого процесса. "Мы уверены в победе в суде – восстановим Нилова и в партии, и во фракции. Что касается защиты чести – это уже решенный вопрос, ведь даже комиссия по этике Госдумы встала на нашу сторону. Буду бороться не только за Нилова, но и за других активистов, чтобы вернуть ЛДПР принципы, заложенные Жириновским: диалог, справедливость и уважение к людям", - подытожил Золочевский. Двадцать пятого июня фракция ЛДПР в Госдуме абсолютным большинством голосов проголосовала за исключение главы думского комитета по труду Ярослава Нилова из своего состава. Ранее лидер партии Леонид Слуцкий сообщил РИА Новости, что президиум Высшего совета партии принял решение исключить Нилова. Политик отметил, что в его адрес поступили обращения от депутатов, членов партии, региональных отделений ЛДПР с предложением исключить Нилова из партии. По словам Слуцкого, члены ЛДПР "открыто и внятно" выразили свою позицию, и все солидарны в том, что человек, нарушающий партийную дисциплину, распространяющий о партии и её руководстве, об однопартийцах клевету, совершающий действия, порочащие репутацию ЛДПР, не может оставаться в рядах партии.

https://ria.ru/20250625/nilov-2025444967.html

https://ria.ru/20241213/slutskij-1989082681.html

https://ria.ru/20250630/milyuta-2026317483.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, ярослав нилов, виталий золочевский, леонид слуцкий (политик), лдпр, госдума рф