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Нидерланды поставят Украине системы вооружения на 500 миллионов евро

Нидерланды поставят Украине системы вооружения на 500 миллионов евро - РИА Новости, 04.08.2025

Нидерланды поставят Украине системы вооружения на 500 миллионов евро

Нидерланды поставят Украине американские системы вооружения на 500 миллионов евро, включая ракеты Patriot и комплектующие для них, заявил в понедельник глава... РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T19:27:00+03:00

2025-08-04T19:27:00+03:00

2025-08-04T19:27:00+03:00

специальная военная операция на украине

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дональд трамп

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ГААГА, 4 авг - РИА Новости. Нидерланды поставят Украине американские системы вооружения на 500 миллионов евро, включая ракеты Patriot и комплектующие для них, заявил в понедельник глава нидерландского минобороны Рубен Брекелманс. "Украине сейчас необходимо больше средств ПВО и боеприпасов. Нидерланды первыми из союзников по НАТО поставят (Украине - ред.) пакет американских систем вооружения на сумму 500 миллионов евро (включая комплектующие и ракеты Patriot)", - написал Брекелманс в соцсети Х.Президент США Дональд Трамп ранее рассказал, что Штаты и Евросоюз договорились об отправке американского оружия Киеву, при этом расходы лягут на Европу. Поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, россия, нидерланды, дональд трамп, сергей лавров, нато