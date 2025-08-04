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Нидерланды поставят Украине системы вооружения на 500 миллионов евро - РИА Новости, 04.08.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
19:27 04.08.2025
https://ria.ru/20250804/niderlandy-2033343056.html
Нидерланды поставят Украине системы вооружения на 500 миллионов евро
Нидерланды поставят Украине системы вооружения на 500 миллионов евро - РИА Новости, 04.08.2025
Нидерланды поставят Украине системы вооружения на 500 миллионов евро
Нидерланды поставят Украине американские системы вооружения на 500 миллионов евро, включая ракеты Patriot и комплектующие для них, заявил в понедельник глава... РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T19:27:00+03:00
2025-08-04T19:27:00+03:00
специальная военная операция на украине
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дональд трамп
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ГААГА, 4 авг - РИА Новости. Нидерланды поставят Украине американские системы вооружения на 500 миллионов евро, включая ракеты Patriot и комплектующие для них, заявил в понедельник глава нидерландского минобороны Рубен Брекелманс. &quot;Украине сейчас необходимо больше средств ПВО и боеприпасов. Нидерланды первыми из союзников по НАТО поставят (Украине - ред.) пакет американских систем вооружения на сумму 500 миллионов евро (включая комплектующие и ракеты Patriot)&quot;, - написал Брекелманс в соцсети Х.Президент США Дональд Трамп ранее рассказал, что Штаты и Евросоюз договорились об отправке американского оружия Киеву, при этом расходы лягут на Европу. Поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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в мире, украина, россия, нидерланды, дональд трамп, сергей лавров, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Нидерланды, Дональд Трамп, Сергей Лавров, НАТО
Нидерланды поставят Украине системы вооружения на 500 миллионов евро

Брекелманс: Нидерланды купят у США для Киева системы вооружения на 500 млн евро

© Фото : U.S. Army / Eugen WarkentinАмериканские зенитные ракетные комплексы Patriot
Американские зенитные ракетные комплексы Patriot - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© Фото : U.S. Army / Eugen Warkentin
Американские зенитные ракетные комплексы Patriot. Архивное фото
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ГААГА, 4 авг - РИА Новости. Нидерланды поставят Украине американские системы вооружения на 500 миллионов евро, включая ракеты Patriot и комплектующие для них, заявил в понедельник глава нидерландского минобороны Рубен Брекелманс.
«

"Украине сейчас необходимо больше средств ПВО и боеприпасов. Нидерланды первыми из союзников по НАТО поставят (Украине - ред.) пакет американских систем вооружения на сумму 500 миллионов евро (включая комплектующие и ракеты Patriot)", - написал Брекелманс в соцсети Х.

Президент США Дональд Трамп ранее рассказал, что Штаты и Евросоюз договорились об отправке американского оружия Киеву, при этом расходы лягут на Европу. Поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияНидерландыДональд ТрампСергей ЛавровНАТО
 
 
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