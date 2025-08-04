Нидерланды поставят Украине системы вооружения на 500 миллионов евро
Брекелманс: Нидерланды купят у США для Киева системы вооружения на 500 млн евро
© Фото : U.S. Army / Eugen WarkentinАмериканские зенитные ракетные комплексы Patriot
© Фото : U.S. Army / Eugen Warkentin
Американские зенитные ракетные комплексы Patriot. Архивное фото
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ГААГА, 4 авг - РИА Новости. Нидерланды поставят Украине американские системы вооружения на 500 миллионов евро, включая ракеты Patriot и комплектующие для них, заявил в понедельник глава нидерландского минобороны Рубен Брекелманс.
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"Украине сейчас необходимо больше средств ПВО и боеприпасов. Нидерланды первыми из союзников по НАТО поставят (Украине - ред.) пакет американских систем вооружения на сумму 500 миллионов евро (включая комплектующие и ракеты Patriot)", - написал Брекелманс в соцсети Х.
Президент США Дональд Трамп ранее рассказал, что Штаты и Евросоюз договорились об отправке американского оружия Киеву, при этом расходы лягут на Европу. Поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.