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СМИ: Нетаньяху рассматривает военный путь освобождения заложников в Газе - РИА Новости, 04.08.2025
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07:52 04.08.2025
https://ria.ru/20250804/netanyakhu-2033167621.html
СМИ: Нетаньяху рассматривает военный путь освобождения заложников в Газе
СМИ: Нетаньяху рассматривает военный путь освобождения заложников в Газе - РИА Новости, 04.08.2025
СМИ: Нетаньяху рассматривает военный путь освобождения заложников в Газе
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассматривает военный путь освобождения израильских заложников в секторе Газа, сообщает телеканал ABC со ссылкой на... РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T07:52:00+03:00
2025-08-04T07:52:00+03:00
в мире
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сша
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биньямин нетаньяху
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассматривает военный путь освобождения израильских заложников в секторе Газа, сообщает телеканал ABC со ссылкой на израильского чиновника. "Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху продвигает "военное решение" для освобождения остающихся заложников", - указывает телеканал. Ранее журналист Axios Барак Равид написал, что Нетаньяху стремится расширить операции в секторе Газа на фоне тупика в переговорах с палестинским движением ХАМАС. В свою очередь, газета Jerusalem Post сообщала, что Израилю и США могут потребоваться месяцы для подготовки новой сделки с ХАМАС, которое требует разрешить въезд в сектор Газа сотням грузовикам с помощью в качестве предварительного условия для продолжения переговоров с Израилем. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Боевые действия, которые прерывались непродолжительными перемириями, унесли жизни более 60 тысяч палестинцев и порядка 1,5 тысяч израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен, а также спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.
https://ria.ru/20250804/gaza-2033150810.html
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в мире, израиль, сша, ливан, биньямин нетаньяху, хамас
В мире, Израиль, США, Ливан, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС
СМИ: Нетаньяху рассматривает военный путь освобождения заложников в Газе

ABC: Нетаньяху рассматривает военный путь освобождения израильских заложников

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкБиньямин Нетаньяху
Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассматривает военный путь освобождения израильских заложников в секторе Газа, сообщает телеканал ABC со ссылкой на израильского чиновника.
"Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху продвигает "военное решение" для освобождения остающихся заложников", - указывает телеканал.
Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
Нетаньяху хочет расширить операции в секторе Газа, заявил журналист
00:18
Ранее журналист Axios Барак Равид написал, что Нетаньяху стремится расширить операции в секторе Газа на фоне тупика в переговорах с палестинским движением ХАМАС. В свою очередь, газета Jerusalem Post сообщала, что Израилю и США могут потребоваться месяцы для подготовки новой сделки с ХАМАС, которое требует разрешить въезд в сектор Газа сотням грузовикам с помощью в качестве предварительного условия для продолжения переговоров с Израилем.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.
Боевые действия, которые прерывались непродолжительными перемириями, унесли жизни более 60 тысяч палестинцев и порядка 1,5 тысяч израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен, а также спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.
Разрушенные здания в результате израильского авиаудара на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 03.08.2025
Нетаньяху попросил МККК обеспечить заложников в секторе Газа медикаментами
Вчера, 20:04
 
В миреИзраильСШАЛиванБиньямин НетаньяхуХАМАС
 
 
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