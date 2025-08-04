https://ria.ru/20250804/netanyakhu-2033167621.html
СМИ: Нетаньяху рассматривает военный путь освобождения заложников в Газе
СМИ: Нетаньяху рассматривает военный путь освобождения заложников в Газе - РИА Новости, 04.08.2025
СМИ: Нетаньяху рассматривает военный путь освобождения заложников в Газе
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассматривает военный путь освобождения израильских заложников в секторе Газа, сообщает телеканал ABC со ссылкой на... РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T07:52:00+03:00
2025-08-04T07:52:00+03:00
2025-08-04T07:52:00+03:00
в мире
израиль
сша
ливан
биньямин нетаньяху
хамас
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1b/1975130502_0:0:3088:1738_1920x0_80_0_0_01547651ed27b0422bc21b6d4738193e.jpg
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассматривает военный путь освобождения израильских заложников в секторе Газа, сообщает телеканал ABC со ссылкой на израильского чиновника. "Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху продвигает "военное решение" для освобождения остающихся заложников", - указывает телеканал. Ранее журналист Axios Барак Равид написал, что Нетаньяху стремится расширить операции в секторе Газа на фоне тупика в переговорах с палестинским движением ХАМАС. В свою очередь, газета Jerusalem Post сообщала, что Израилю и США могут потребоваться месяцы для подготовки новой сделки с ХАМАС, которое требует разрешить въезд в сектор Газа сотням грузовикам с помощью в качестве предварительного условия для продолжения переговоров с Израилем. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Боевые действия, которые прерывались непродолжительными перемириями, унесли жизни более 60 тысяч палестинцев и порядка 1,5 тысяч израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен, а также спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.
https://ria.ru/20250804/gaza-2033150810.html
https://ria.ru/20250803/gaza-2033133069.html
израиль
сша
ливан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1b/1975130502_245:0:2976:2048_1920x0_80_0_0_9bee8fb53bc7681b4f6c01ee7b305603.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, сша, ливан, биньямин нетаньяху, хамас
В мире, Израиль, США, Ливан, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС
СМИ: Нетаньяху рассматривает военный путь освобождения заложников в Газе
ABC: Нетаньяху рассматривает военный путь освобождения израильских заложников