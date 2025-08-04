https://ria.ru/20250804/netanyakhu-2033167621.html

СМИ: Нетаньяху рассматривает военный путь освобождения заложников в Газе

СМИ: Нетаньяху рассматривает военный путь освобождения заложников в Газе - РИА Новости, 04.08.2025

СМИ: Нетаньяху рассматривает военный путь освобождения заложников в Газе

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассматривает военный путь освобождения израильских заложников в секторе Газа, сообщает телеканал ABC со ссылкой на... РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T07:52:00+03:00

2025-08-04T07:52:00+03:00

2025-08-04T07:52:00+03:00

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассматривает военный путь освобождения израильских заложников в секторе Газа, сообщает телеканал ABC со ссылкой на израильского чиновника. "Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху продвигает "военное решение" для освобождения остающихся заложников", - указывает телеканал. Ранее журналист Axios Барак Равид написал, что Нетаньяху стремится расширить операции в секторе Газа на фоне тупика в переговорах с палестинским движением ХАМАС. В свою очередь, газета Jerusalem Post сообщала, что Израилю и США могут потребоваться месяцы для подготовки новой сделки с ХАМАС, которое требует разрешить въезд в сектор Газа сотням грузовикам с помощью в качестве предварительного условия для продолжения переговоров с Израилем. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Боевые действия, которые прерывались непродолжительными перемириями, унесли жизни более 60 тысяч палестинцев и порядка 1,5 тысяч израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен, а также спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.

https://ria.ru/20250804/gaza-2033150810.html

https://ria.ru/20250803/gaza-2033133069.html

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в мире, израиль, сша, ливан, биньямин нетаньяху, хамас