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СМИ: Индию ждут огромные убытки из-за отказа от российской нефти - РИА Новости, 04.08.2025
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01:23 04.08.2025 (обновлено: 12:00 04.08.2025)
https://ria.ru/20250804/neft-2033152826.html
СМИ: Индию ждут огромные убытки из-за отказа от российской нефти
СМИ: Индию ждут огромные убытки из-за отказа от российской нефти - РИА Новости, 04.08.2025
СМИ: Индию ждут огромные убытки из-за отказа от российской нефти
Индия может понести многомиллиардные убытки при отказе от российской нефти в ответ на угрозы США, пишет газета The Economic Times, основываясь на докладе... РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T01:23:00+03:00
2025-08-04T12:00:00+03:00
в мире
индия
сша
россия
дональд трамп
kpler
евросоюз
денис алипов
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Индия может понести многомиллиардные убытки при отказе от российской нефти в ответ на угрозы США, пишет газета The Economic Times, основываясь на докладе аналитического центра Kpler."Финансовые последствия огромны. Если предположить потерю скидки в пять долларов США за баррель при объеме 1,8 миллиона баррелей в сутки, расходы Индии на импорт могут увеличиться на девять-одиннадцать миллиардов долларов в год. Если мировые фиксированные цены продолжат расти из-за сокращения поставок российского топлива, расходы могут быть выше", — говорится в публикации.По данным издания, сегодня доля потребляемой Индией российской нефти составляет 32-40 процентов, что помогает снизить затраты на импорт энергоносителей и контролировать цены на топливо. Однако теперь Нью-Дели будет вынужден балансировать между США и ЕС, которые стремятся наложить ограничения на импорт российской нефти.По словам ведущего аналитика центра анализа данных Kpler Сумита Ритолии, подобный подход — это "давление с двух сторон"."В совокупности эти меры резко ограничивают гибкость закупок сырой нефти в Индии, повышают риск несоблюдения требований и создают значительную неопределенность в отношении затрат", — приводятся в материале его слова.По его мнению, полная замена российского нефтяного сырья сложна с точки зрения логистики и экономически невыгодна. Замещение поставок может быть осуществимо на бумаге, но на практике остается проблематичным, пояснил эксперт.Президент США Дональд Трамп ранее заявил о введении 25%-ной пошлины на товары из Индии начиная с 1 августа, сославшись на высокие тарифы с индийской стороны, торговые барьеры и "сотрудничество с Россией" в энергетике и вооружениях.В воскресенье издание Bloomberg передавало, что руководство Индии не давало своим государственным нефтеперерабатывающим заводам указаний прекратить закупку нефти из России. Как отметили источники агентства, государственные и частные НПЗ имеют право закупать нефть у своих поставщиков, а закупки нефти остаются коммерческим решением, которое они принимают сами. При этом, по данным источников, на прошлой неделе нефтеперерабатывающим заводам было поручено разработать планы закупок нероссийской нефти.Посол России в Индии Денис Алипов заявлял, что Индия заинтересована в продолжении поставок российской нефти, несмотря на все существующие угрозы. По его словам, препоны и препятствия, "которые создаются, они, конечно, актуальны", "будет происходить поиск каких-то вариантов адаптации к этим ограничениям". Он напомнил, что министр нефти и газа Индии Хардип Сингх Пури говорил, что российская нефть и газ под санкциями не находятся, но создаются препятствия для их транспортировки. Это позволяет искать пути для ее доставки и оплаты, говорил российский дипломат.В России считают, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.
https://ria.ru/20250803/indiya-2033080419.html
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в мире, индия, сша, россия, дональд трамп, kpler, евросоюз, денис алипов
В мире, Индия, США, Россия, Дональд Трамп, Kpler, Евросоюз, Денис Алипов
СМИ: Индию ждут огромные убытки из-за отказа от российской нефти

Kpler: Индию ожидают многомиллиардные убытки при отказе от российской нефти

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Индия может понести многомиллиардные убытки при отказе от российской нефти в ответ на угрозы США, пишет газета The Economic Times, основываясь на докладе аналитического центра Kpler.
"Финансовые последствия огромны. Если предположить потерю скидки в пять долларов США за баррель при объеме 1,8 миллиона баррелей в сутки, расходы Индии на импорт могут увеличиться на девять-одиннадцать миллиардов долларов в год. Если мировые фиксированные цены продолжат расти из-за сокращения поставок российского топлива, расходы могут быть выше", — говорится в публикации.
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По данным издания, сегодня доля потребляемой Индией российской нефти составляет 32-40 процентов, что помогает снизить затраты на импорт энергоносителей и контролировать цены на топливо. Однако теперь Нью-Дели будет вынужден балансировать между США и ЕС, которые стремятся наложить ограничения на импорт российской нефти.
По словам ведущего аналитика центра анализа данных Kpler Сумита Ритолии, подобный подход — это "давление с двух сторон".
"В совокупности эти меры резко ограничивают гибкость закупок сырой нефти в Индии, повышают риск несоблюдения требований и создают значительную неопределенность в отношении затрат", — приводятся в материале его слова.
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По его мнению, полная замена российского нефтяного сырья сложна с точки зрения логистики и экономически невыгодна. Замещение поставок может быть осуществимо на бумаге, но на практике остается проблематичным, пояснил эксперт.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил о введении 25%-ной пошлины на товары из Индии начиная с 1 августа, сославшись на высокие тарифы с индийской стороны, торговые барьеры и "сотрудничество с Россией" в энергетике и вооружениях.
В воскресенье издание Bloomberg передавало, что руководство Индии не давало своим государственным нефтеперерабатывающим заводам указаний прекратить закупку нефти из России. Как отметили источники агентства, государственные и частные НПЗ имеют право закупать нефть у своих поставщиков, а закупки нефти остаются коммерческим решением, которое они принимают сами. При этом, по данным источников, на прошлой неделе нефтеперерабатывающим заводам было поручено разработать планы закупок нероссийской нефти.
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Посол России в Индии Денис Алипов заявлял, что Индия заинтересована в продолжении поставок российской нефти, несмотря на все существующие угрозы. По его словам, препоны и препятствия, "которые создаются, они, конечно, актуальны", "будет происходить поиск каких-то вариантов адаптации к этим ограничениям". Он напомнил, что министр нефти и газа Индии Хардип Сингх Пури говорил, что российская нефть и газ под санкциями не находятся, но создаются препятствия для их транспортировки. Это позволяет искать пути для ее доставки и оплаты, говорил российский дипломат.
В России считают, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.
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24 января, 19:07
 
В миреИндияСШАРоссияДональд ТрампKplerЕвросоюзДенис Алипов
 
 
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