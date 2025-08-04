https://ria.ru/20250804/neft-2032901571.html

"Даже не собираются": Россия опять поставила Европу в тупик

"Даже не собираются": Россия опять поставила Европу в тупик - РИА Новости, 04.08.2025

"Даже не собираются": Россия опять поставила Европу в тупик

В июле ЕС ввел очередной пакет "самых жестких" санкций против России в попытках вновь ограничить ключевой экспорт и снизить доходы Москвы. Результат оказался... РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T08:00:00+03:00

2025-08-04T08:00:00+03:00

2025-08-04T08:03:00+03:00

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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости, Наталья Дембинская. В июле ЕС ввел очередной пакет "самых жестких" санкций против России в попытках вновь ограничить ключевой экспорт и снизить доходы Москвы. Результат оказался неожиданным: скидки на российскую нефть достигли минимума. Почему так произошло — в материале РИА Новости.Дисконт минимальныйСкидки на флагманскую российскую нефть марки Urals упали до минимальных значений с начала украинского конфликта, указывает Bloomberg со ссылкой на данные ценового агентства Argus. Дисконт к эталонной Brent — в среднем 11,45 доллара за баррель. Это самый низкий разрыв с конца февраля 2022 года.Как уточняет агентство, это произошло как раз после того, как в июле Европейский союз ввел 18-й пакет санкций. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас назвала его "одним из самых жестких": Брюссель снизил "ценовой потолок" на российскую нефть с 60 до 47,60 доллара за баррель и запретил импорт нефтепродуктов, произведенных из российского сырья.Теневые возможностиКак и ранее, новая инициатива ЕС блокирует доступ к ключевым западным услугам, таким как страхование и транспортировка, при продаже нефти сверх установленного лимита. К подобному Россия давно адаптировалась.Из юрисдикции ЕС вывели множество танкеров, поменяли флаги и прописку, от услуг западных компаний отказались. Теневой флот, игнорирующий запреты, продолжает расширяться. В июне 2025 года морской экспорт вообще оказался на максимуме за последние 19 месяцев.Новый ценовой потолок заработает в сентябре, и здесь, как уверены эксперты, для России и ее ключевых покупателей мало что поменяется. Логистика давно и хорошо налажена."Спрос на российскую нефть в Азии сейчас настолько высок, что даже снижение потолка не пугает импортеров. Они привыкли работать в обход ограничений, а дефицит на мировом рынке лишь усиливает их зависимость от российской нефти. Россия уже перестроила логистику. Теневой флот, расчеты в юанях, реэкспорт через третьи страны — нефть просто меняет документы", — говорит Евгений Сталь, соучредитель MoversGroup, эксперт по международной логистике, ВЭД и импорту.Не только BrentАналитики указывают и на то, что некоторые долгосрочные контракты России уже привязаны не к Brent, а к другому эталонному сорту — Dubai.Например, в декабре 2024-го Reliance Industries, которая управляет крупнейшим индийским НПЗ Jamnagar Refinery, и ПАО "Роснефть" подписали контракт на десять лет (с возможностью продления на следующие десять) по поставке нефти марки Urals и мазутов общим объемом 68 тысяч тонн в сутки — это 24,8 миллиона тонн в год, или 248 миллиона тонн за десять лет. Анонсировано, что цена на сырье с учетом доставки до порта покупателя привязана к ценовому маркеру Dubai с дисконтом три доллара за баррель, уточняет Тамара Сафонова, гендиректор Независимого аналитического агентства нефтегазового сектора."Такой дисконт на текущий момент — три процента от цены Dubai. В последнее время наблюдается тенденция более высокой оценки стоимости этого сорта относительно европейского Brent. Таким образом, контракты, заключаемые с использованием ближневосточного эталона, дают более высокую маржинальность", — поясняет аналитик.Растущий спросРастущий спрос со стороны азиатских потребителей эксперты считают ключевым основанием для существенного снижения скидок.По данным китайской таможни, КНР закупает у России около двух миллионов баррелей нефти в сутки, в основном марок ВСТО, "Сокол" и "Сахалин", а также Urals и арктическую нефть. По подсчетам Reuters, на поставках в Китай Россия зарабатывает около 130 миллионов долларов в день.Еще один ключевой покупатель — Индия — в основном закупает Urals. Третий по величине импортер, Турция, по данным LSEG, в июне увеличила объемы закупок до годового рекорда — 400 тысяч баррелей.В Турции скидки на Urals также уменьшаются, тогда как в Китае они все еще больше за счет более длинных маршрутов и загруженности портов. Также подорожали сорта ESPO и Sokol, отмечает Павел Севостьянов, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Г. В. Плеханова."Спрос на российскую нефть растет, а предложение остается стабильным, соответственно, ценовой дисконт снижается. Это показатель наличия конкуренции за российские энергоресурсы. Западные санкции с течением времени ослабевают. Причина тому — высокая адаптивность отечественного экспорта", — говорит Павел Марышев, член экспертного совета при Российском газовом обществе."Это недопустимо"К инициативе ЕС пока не присоединились США. Вашингтон озвучил серьезные санкционные угрозы, стремясь оказать давление на ход переговорного процесса. Вторичные санкции, которыми Трамп грозит покупателям российской нефти, действительно могут создать проблемы для экспорта. Однако, по мнению наблюдателей, американское давление вряд ли приведет к обвалу спроса."Пока российская нефть остается для Азии самым выгодным вариантом, а альтернативные поставки из Саудовской Аравии или Ирака обходятся дороже. Да, возможны точечные заморозки сделок или временные паузы в закупках, но массового отказа ждать не стоит", — считает Евгений Сталь.К тому же Китай и Индия уже научились обходить санкции, смешивая нефть или используя схемы с "нулевыми" страховками, добавляет аналитик.Как утверждает Reuters, ссылаясь на отраслевые источники, государственные нефтеперерабатывающие компании Индии приостановили было приобретение российской нефти, испугавшись заявлений Трампа.Однако об отказе речи не идет.Как подчеркнул посол в Индии Денис Алипов, российская нефть остается ключевым элементом энергетической безопасности, несмотря на санкционное давление Запада. По его словам, даже теоретическое вытеснение Москвы с мирового рынка углеводородов для Нью-Дели недопустимо.Жесткую позицию относительно торговли с Россией уже обозначил Китай: он отверг ультиматум США, заявив, что энергетический суверенитет — внутреннее дело страны. В Пекине сообщили, что продолжат закупки российской нефти, несмотря на угрозу введения высоких пошлин.Если введут вторичные санкции, теневая торговля продолжит расти. Радикальное ограничение российского экспорта неизбежно приведет лишь к взлету цен на нефть — для всех. Западу это совсем не нужно. Поэтому, как отмечает Bloomberg, у Европы и США есть веские причины позаботиться о том, чтобы ограничения были не слишком эффективными.

https://ria.ru/20250722/sanktsii-2030660828.html

https://ria.ru/20250716/neft-2029213412.html

https://ria.ru/20250709/neft-2028235529.html

https://ria.ru/20250801/kitay-2032802281.html

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