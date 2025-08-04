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Нападение на "Крокус" прошло за 14 минут
Нападение на "Крокус" прошло за 14 минут - РИА Новости, 04.08.2025
Нападение на "Крокус" прошло за 14 минут
Нападение террористов на концертный зал "Крокус сити холл" заняло 13-14 минут, говорится в материалах дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости. РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T10:15:00+03:00
2025-08-04T10:15:00+03:00
2025-08-04T10:18:00+03:00
происшествия
красногорск
крокус сити холл
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Нападение террористов на концертный зал "Крокус сити холл" заняло 13-14 минут, говорится в материалах дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Такой вывод был сделан после просмотра правоохранителями камер видеонаблюдения, осуществленного сразу после теракта. "Судя по видеозаписям, в 19.59 22.03.2024 нападавшие начали стрельбу около входа №14 в "Крокус сити холл", в 20.02 22.03.2024 нападавшие уже находились в здании и производили выстрелы по мирным гражданам - посетителям "Крокус сити холл", около 20.13 22.03.2024 четверо нападавших вышли через вход №14, сели в белый автомобиль с черной крышей и скрылись. По видеозаписям они (правоохранители – ред.) установили, что в общем нападение прошло примерно за 13-14 минут", - говорится в изложении показаний одного из правоохранителей. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате погибли 147 человек, получили телесные повреждения 336, еще трое пропали без вести. Причиненный ущерб составил 5,7 миллиарда рублей. Дело в отношении фигурантов поступило во 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу.
https://ria.ru/20250804/chelovek-2033157995.html
красногорск
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происшествия, красногорск, крокус сити холл
Происшествия, Красногорск, Крокус Сити Холл
Нападение на "Крокус" прошло за 14 минут
Нападение террористов на "Крокус сити холл" прошло за 13-14 минут