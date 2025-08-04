https://ria.ru/20250804/naftogaz-2033333131.html

"Нафтогаз Украины" заявил, что суд разрешил взыскать российские активы

"Нафтогаз Украины" заявил, что суд разрешил взыскать российские активы - РИА Новости, 04.08.2025

"Нафтогаз Украины" заявил, что суд разрешил взыскать российские активы

Группа "Нафтогаз Украины" утверждает, что районный суд Вены разрешил взыскать российские активы на территории Австрии более чем на 120 миллионов евро в рамках... РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T18:41:00+03:00

2025-08-04T18:41:00+03:00

2025-08-04T18:41:00+03:00

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Группа "Нафтогаз Украины" утверждает, что районный суд Вены разрешил взыскать российские активы на территории Австрии более чем на 120 миллионов евро в рамках решения суда о возмещении ущерба "Нафтогазу" за потерю активов в Крыму. Как сообщила компания, "Нафтогаз Украины" получил разрешение австрийского суда на принудительное исполнение арбитражного решения суда против России ("Крымское решение"), обязывающего РФ возместить "Нафтогазу" ущерб за потери ее активов в Крыму на сумму более 5 миллиардов долларов США. Верховный суд Нидерландов в декабре прошлого года подтвердил это решение гаагского суда, отклонив кассационную жалобу российской стороны. "Суд разрешил обременение более 20 объектов недвижимости России на территории Австрии, которые будут проданы через аукцион. Общая стоимость этих активов превышает 120 миллионов евро", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте "Нафтогаза Украины". Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20250804/reshenie-2033200313.html

https://ria.ru/20250728/ukraina-2031845523.html

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в мире, республика крым, россия, австрия, владимир путин, нафтогаз украины, оон