https://ria.ru/20250804/mvd-2033170046.html

МВД России объявило в розыск четырех экс-министров обороны Украины

МВД России объявило в розыск четырех экс-министров обороны Украины - РИА Новости, 04.08.2025

МВД России объявило в розыск четырех экс-министров обороны Украины

Экс-министры обороны Украины Михаил Коваль, Валерий Гелетей, Степан Полторак и Андрей Загороднюк объявлены МВД России в розыск по уголовным статьям, сообщается... РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T08:20:00+03:00

2025-08-04T08:20:00+03:00

2025-08-04T08:20:00+03:00

в мире

украина

донбасс

михаил коваль

валерий гелетей

степан полторак

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/10/2023126136_0:18:3285:1866_1920x0_80_0_0_ddf9397e098608e03f2c3da39d1436e2.jpg

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Экс-министры обороны Украины Михаил Коваль, Валерий Гелетей, Степан Полторак и Андрей Загороднюк объявлены МВД России в розыск по уголовным статьям, сообщается на сайте ведомства. "Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - говорится в карточках базы розыска четырех экс-министров. По каким именно статьям разыскиваются чиновники, не уточняется. В феврале 2023 года российские следователи заочно предъявили обвинения Ковалю и экс-министру обороны страны Валерию Гелетею, которые "координировали военную агрессию против жителей Донбасса в 2014 году".

https://ria.ru/20250801/ukraina-2032920884.html

украина

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, донбасс, михаил коваль, валерий гелетей, степан полторак, министерство внутренних дел рф (мвд россии)