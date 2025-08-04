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МВД России объявило в розыск четырех экс-министров обороны Украины
МВД России объявило в розыск четырех экс-министров обороны Украины - РИА Новости, 04.08.2025
МВД России объявило в розыск четырех экс-министров обороны Украины
Экс-министры обороны Украины Михаил Коваль, Валерий Гелетей, Степан Полторак и Андрей Загороднюк объявлены МВД России в розыск по уголовным статьям, сообщается... РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T08:20:00+03:00
2025-08-04T08:20:00+03:00
2025-08-04T08:20:00+03:00
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михаил коваль
валерий гелетей
степан полторак
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Экс-министры обороны Украины Михаил Коваль, Валерий Гелетей, Степан Полторак и Андрей Загороднюк объявлены МВД России в розыск по уголовным статьям, сообщается на сайте ведомства. "Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - говорится в карточках базы розыска четырех экс-министров. По каким именно статьям разыскиваются чиновники, не уточняется. В феврале 2023 года российские следователи заочно предъявили обвинения Ковалю и экс-министру обороны страны Валерию Гелетею, которые "координировали военную агрессию против жителей Донбасса в 2014 году".
https://ria.ru/20250801/ukraina-2032920884.html
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в мире, украина, донбасс, михаил коваль, валерий гелетей, степан полторак, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
В мире, Украина, Донбасс, Михаил Коваль, Валерий Гелетей, Степан Полторак, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
МВД России объявило в розыск четырех экс-министров обороны Украины
МВД России объявило в розыск четырех экс-министров обороны Украины по статье УК