https://ria.ru/20250804/mvd-2033157450.html

В МВД посоветовали искать сайты госструктур через отечественные поисковики

В МВД посоветовали искать сайты госструктур через отечественные поисковики - РИА Новости, 04.08.2025

В МВД посоветовали искать сайты госструктур через отечественные поисковики

Полицейские советуют не пользоваться иностранными поисковиками для поиска сайтов госструктур, чтобы не стать жертвой мошенников, говорится в материалах МВД, с... РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T03:16:00+03:00

2025-08-04T03:16:00+03:00

2025-08-04T03:16:00+03:00

общество

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Полицейские советуют не пользоваться иностранными поисковиками для поиска сайтов госструктур, чтобы не стать жертвой мошенников, говорится в материалах МВД, с которыми ознакомилось РИА Новости. Согласно материалам, при поиске в интернете официальных сайтов госструктур, банков, магазинов, следует пользоваться российским поисковиком и выбирать сайт с галочкой. Кроме того, в ведомстве рекомендуют не сохранять пароли от "Госуслуг" и мобильного банка в браузере.

https://ria.ru/20250803/mvd-2033111904.html

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