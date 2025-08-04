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В МВД посоветовали искать сайты госструктур через отечественные поисковики - РИА Новости, 04.08.2025
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03:16 04.08.2025
https://ria.ru/20250804/mvd-2033157450.html
В МВД посоветовали искать сайты госструктур через отечественные поисковики
В МВД посоветовали искать сайты госструктур через отечественные поисковики - РИА Новости, 04.08.2025
В МВД посоветовали искать сайты госструктур через отечественные поисковики
Полицейские советуют не пользоваться иностранными поисковиками для поиска сайтов госструктур, чтобы не стать жертвой мошенников, говорится в материалах МВД, с... РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T03:16:00+03:00
2025-08-04T03:16:00+03:00
общество
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Полицейские советуют не пользоваться иностранными поисковиками для поиска сайтов госструктур, чтобы не стать жертвой мошенников, говорится в материалах МВД, с которыми ознакомилось РИА Новости. Согласно материалам, при поиске в интернете официальных сайтов госструктур, банков, магазинов, следует пользоваться российским поисковиком и выбирать сайт с галочкой. Кроме того, в ведомстве рекомендуют не сохранять пароли от "Госуслуг" и мобильного банка в браузере.
https://ria.ru/20250803/mvd-2033111904.html
РИА Новости
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Новости
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общество
Общество
В МВД посоветовали искать сайты госструктур через отечественные поисковики

МВД: искать сайты госструктур следует через отечественные поисковики

© РИА Новости / Александр КряжевСотрудник полиции во время работы
Сотрудник полиции во время работы - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Сотрудник полиции во время работы. Архивное фото
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Полицейские советуют не пользоваться иностранными поисковиками для поиска сайтов госструктур, чтобы не стать жертвой мошенников, говорится в материалах МВД, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно материалам, при поиске в интернете официальных сайтов госструктур, банков, магазинов, следует пользоваться российским поисковиком и выбирать сайт с галочкой.
Кроме того, в ведомстве рекомендуют не сохранять пароли от "Госуслуг" и мобильного банка в браузере.
Мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 03.08.2025
В МВД рассказали, в каких мессенджерах чаще всего совершаются преступления
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