https://ria.ru/20250804/mvd-2033157450.html
В МВД посоветовали искать сайты госструктур через отечественные поисковики
В МВД посоветовали искать сайты госструктур через отечественные поисковики - РИА Новости, 04.08.2025
В МВД посоветовали искать сайты госструктур через отечественные поисковики
Полицейские советуют не пользоваться иностранными поисковиками для поиска сайтов госструктур, чтобы не стать жертвой мошенников, говорится в материалах МВД, с... РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T03:16:00+03:00
2025-08-04T03:16:00+03:00
2025-08-04T03:16:00+03:00
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019377285_0:190:2966:1858_1920x0_80_0_0_af2f00a09e255addb389b78b2576e943.jpg
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Полицейские советуют не пользоваться иностранными поисковиками для поиска сайтов госструктур, чтобы не стать жертвой мошенников, говорится в материалах МВД, с которыми ознакомилось РИА Новости. Согласно материалам, при поиске в интернете официальных сайтов госструктур, банков, магазинов, следует пользоваться российским поисковиком и выбирать сайт с галочкой. Кроме того, в ведомстве рекомендуют не сохранять пароли от "Госуслуг" и мобильного банка в браузере.
https://ria.ru/20250803/mvd-2033111904.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019377285_118:0:2849:2048_1920x0_80_0_0_c1054fba28a8846a758aa9981f998a8b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество
В МВД посоветовали искать сайты госструктур через отечественные поисковики
МВД: искать сайты госструктур следует через отечественные поисковики
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Полицейские советуют не пользоваться иностранными поисковиками для поиска сайтов госструктур, чтобы не стать жертвой мошенников, говорится в материалах МВД, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно материалам, при поиске в интернете официальных сайтов госструктур, банков, магазинов, следует пользоваться российским поисковиком и выбирать сайт с галочкой.
Кроме того, в ведомстве рекомендуют не сохранять пароли от "Госуслуг" и мобильного банка в браузере.