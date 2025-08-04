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Число машин в очереди у Крымского моста выросло до четырех тысяч

Число машин в очереди у Крымского моста выросло до четырех тысяч - РИА Новости, 04.08.2025

Число машин в очереди у Крымского моста выросло до четырех тысяч

Число автомобилей, которые скопились у Крымского моста с обеих сторон, за час выросло еще на 500, достигнув более 4 тысяч, время ожидания проезда в Крым... РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T17:17:00+03:00

2025-08-04T17:17:00+03:00

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тамань (станица)

керчь

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг - РИА Новости. Число автомобилей, которые скопились у Крымского моста с обеих сторон, за час выросло еще на 500, достигнув более 4 тысяч, время ожидания проезда в Крым составляет порядка шести часов, сообщается в оперативном Telegram-канале о ситуации на транспортном переходе. На 14.00 мск в очереди с обеих сторон моста находилось более 2,5 тысячи автомобилей, на 16.00 - более 3,5 тысячи. "В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 2850 транспортных средств. Время ожидания - более шести часов. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 1218 транспортных средства. Время ожидания - более трех часов", - сообщили в инфоцентре. Большие очереди, в основном в дневное время, перед въездом на Крымский мост начали фиксировать с началом летнего курортного сезона, в связи с чем было принято решение увеличить число постов досмотра, установленных перед мостом для обеспечения безопасного проезда. Проезд по Крымскому мосту разрешен легковым автомобилям, микроавтобусам и автобусам. Грузовой транспорт следует в Крым по маршруту через новые регионы РФ или с помощью Керченской паромной переправы.

https://ria.ru/20250803/voda-2033118023.html

тамань (станица)

керчь

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авто, тамань (станица), керчь, республика крым, общество