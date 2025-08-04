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На Кубани возбудили дело после обрушения моста в Лермонтово

На Кубани возбудили дело после обрушения моста в Лермонтово - РИА Новости, 04.08.2025

На Кубани возбудили дело после обрушения моста в Лермонтово

Уголовное дело возбуждено на Кубани по факту обрушения моста в селе Лермонтово, сообщает Следственный комитет РФ. РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T14:50:00+03:00

2025-08-04T14:50:00+03:00

2025-08-04T17:58:00+03:00

происшествия

краснодарский край

россия

вениамин кондратьев

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

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КРАСНОДАР, 4 авг - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено на Кубани по факту обрушения моста в селе Лермонтово, сообщает Следственный комитет РФ. Накануне губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал, что в Лермонтово смыло мост, который был в аварийном состоянии. В своем сообщении СК ссылается на информацию из СМИ и телеграм-каналов о том, что в результате обрушения автомобильного моста через реку Шапсухо фактически оказались в изоляции более 300 жителей Лермонтово – селяне несколько лет "обращались в различные инстанции с жалобами на ненадлежащее содержание сооружения, однако мер к организации ремонтных работ принято не было". "В СУ СК России по Краснодарскому краю по данному факту возбуждено уголовное дело… Бастрыкин поручил доложить по уголовному делу о ненадлежащей дорожной инфраструктуре в с. Лермонтово Краснодарского края", - говорится в сообщении. Отмечено, что глава СК Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе и результатах расследования. Как уточнили РИА Новости в правоохранительных органах, уголовное дело возбуждено в отношении неустановленных должностных лиц администрации Туапсинского округа по части 1 статьи 293 УК РФ "Халатность".В воскресенье ГУМЧС по Краснодарскому краю объявило, что три поселка подтопило на Кубани после сильных осадков и поднятия уровня реки Дефань, на федеральной автодороге "М-4 Дон" сошел сель и перекрыл трассу в двух направлениях. В Туапсинском округе после непогоды был введен режим ЧС муниципального характера.

https://ria.ru/20250803/avtobus-2033079384.html

краснодарский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наводнение на Кубани Три поселка подтопило на Кубани после сильных осадков и поднятия уровня реки Дефань, на федеральной автодороге «М-4 Дон» сошел сель и перекрыл трассу в двух направлениях, сообщает МЧС региона. На территории края прогнозируется продолжение неблагоприятных метеорологических явлений, включающих ливни с грозами, градом и шквалистым ветром, что может привести к дальнейшему повышению уровня воды. 2025-08-04T14:50 true PT0M10S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, краснодарский край, россия, вениамин кондратьев, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)