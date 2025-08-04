На Кубани возбудили дело после обрушения моста в Лермонтово
СК возбудил уголовное дело после обрушения моста в селе Лермонтово на Кубани
© РИА Новости / Телеграм-канал главы Туапсинского муниципального округа Краснодарского края Сергея Бойко | Перейти в медиабанкПодтопления на улицах в результате подъема уровня воды в реке Дефань в Туапсинском районе Краснодарского края
© РИА Новости / Телеграм-канал главы Туапсинского муниципального округа Краснодарского края Сергея Бойко
Подтопления на улицах в результате подъема уровня воды в реке Дефань в Туапсинском районе Краснодарского края. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 4 авг - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено на Кубани по факту обрушения моста в селе Лермонтово, сообщает Следственный комитет РФ.
Накануне губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал, что в Лермонтово смыло мост, который был в аварийном состоянии.
В своем сообщении СК ссылается на информацию из СМИ и телеграм-каналов о том, что в результате обрушения автомобильного моста через реку Шапсухо фактически оказались в изоляции более 300 жителей Лермонтово – селяне несколько лет "обращались в различные инстанции с жалобами на ненадлежащее содержание сооружения, однако мер к организации ремонтных работ принято не было".
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"В СУ СК России по Краснодарскому краю по данному факту возбуждено уголовное дело… Бастрыкин поручил доложить по уголовному делу о ненадлежащей дорожной инфраструктуре в с. Лермонтово Краснодарского края", - говорится в сообщении.
Отмечено, что глава СК Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе и результатах расследования.
Как уточнили РИА Новости в правоохранительных органах, уголовное дело возбуждено в отношении неустановленных должностных лиц администрации Туапсинского округа по части 1 статьи 293 УК РФ "Халатность".
В воскресенье ГУМЧС по Краснодарскому краю объявило, что три поселка подтопило на Кубани после сильных осадков и поднятия уровня реки Дефань, на федеральной автодороге "М-4 Дон" сошел сель и перекрыл трассу в двух направлениях. В Туапсинском округе после непогоды был введен режим ЧС муниципального характера.
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