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На Кубани возбудили дело после обрушения моста в Лермонтово - РИА Новости, 04.08.2025
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14:50 04.08.2025 (обновлено: 17:58 04.08.2025)
https://ria.ru/20250804/most-2033274766.html
На Кубани возбудили дело после обрушения моста в Лермонтово
На Кубани возбудили дело после обрушения моста в Лермонтово - РИА Новости, 04.08.2025
На Кубани возбудили дело после обрушения моста в Лермонтово
Уголовное дело возбуждено на Кубани по факту обрушения моста в селе Лермонтово, сообщает Следственный комитет РФ. РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T14:50:00+03:00
2025-08-04T17:58:00+03:00
происшествия
краснодарский край
россия
вениамин кондратьев
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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КРАСНОДАР, 4 авг - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено на Кубани по факту обрушения моста в селе Лермонтово, сообщает Следственный комитет РФ. Накануне губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал, что в Лермонтово смыло мост, который был в аварийном состоянии. В своем сообщении СК ссылается на информацию из СМИ и телеграм-каналов о том, что в результате обрушения автомобильного моста через реку Шапсухо фактически оказались в изоляции более 300 жителей Лермонтово – селяне несколько лет "обращались в различные инстанции с жалобами на ненадлежащее содержание сооружения, однако мер к организации ремонтных работ принято не было". "В СУ СК России по Краснодарскому краю по данному факту возбуждено уголовное дело… Бастрыкин поручил доложить по уголовному делу о ненадлежащей дорожной инфраструктуре в с. Лермонтово Краснодарского края", - говорится в сообщении. Отмечено, что глава СК Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе и результатах расследования. Как уточнили РИА Новости в правоохранительных органах, уголовное дело возбуждено в отношении неустановленных должностных лиц администрации Туапсинского округа по части 1 статьи 293 УК РФ "Халатность".В воскресенье ГУМЧС по Краснодарскому краю объявило, что три поселка подтопило на Кубани после сильных осадков и поднятия уровня реки Дефань, на федеральной автодороге "М-4 Дон" сошел сель и перекрыл трассу в двух направлениях. В Туапсинском округе после непогоды был введен режим ЧС муниципального характера.
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краснодарский край
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353
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353
60
Наводнение на Кубани
Три поселка подтопило на Кубани после сильных осадков и поднятия уровня реки Дефань, на федеральной автодороге «М-4 Дон» сошел сель и перекрыл трассу в двух направлениях, сообщает МЧС региона. На территории края прогнозируется продолжение неблагоприятных метеорологических явлений, включающих ливни с грозами, градом и шквалистым ветром, что может привести к дальнейшему повышению уровня воды.
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происшествия, краснодарский край, россия, вениамин кондратьев, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Краснодарский край, Россия, Вениамин Кондратьев, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
На Кубани возбудили дело после обрушения моста в Лермонтово

СК возбудил уголовное дело после обрушения моста в селе Лермонтово на Кубани

© РИА Новости / Телеграм-канал главы Туапсинского муниципального округа Краснодарского края Сергея Бойко | Перейти в медиабанкПодтопления на улицах в результате подъема уровня воды в реке Дефань в Туапсинском районе Краснодарского края
Подтопления на улицах в результате подъема уровня воды в реке Дефань в Туапсинском районе Краснодарского края - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© РИА Новости / Телеграм-канал главы Туапсинского муниципального округа Краснодарского края Сергея Бойко
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Подтопления на улицах в результате подъема уровня воды в реке Дефань в Туапсинском районе Краснодарского края. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 4 авг - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено на Кубани по факту обрушения моста в селе Лермонтово, сообщает Следственный комитет РФ.
Накануне губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал, что в Лермонтово смыло мост, который был в аварийном состоянии.
В своем сообщении СК ссылается на информацию из СМИ и телеграм-каналов о том, что в результате обрушения автомобильного моста через реку Шапсухо фактически оказались в изоляции более 300 жителей Лермонтово – селяне несколько лет "обращались в различные инстанции с жалобами на ненадлежащее содержание сооружения, однако мер к организации ремонтных работ принято не было".
«
"В СУ СК России по Краснодарскому краю по данному факту возбуждено уголовное дело… Бастрыкин поручил доложить по уголовному делу о ненадлежащей дорожной инфраструктуре в с. Лермонтово Краснодарского края", - говорится в сообщении.
Отмечено, что глава СК Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе и результатах расследования.
Как уточнили РИА Новости в правоохранительных органах, уголовное дело возбуждено в отношении неустановленных должностных лиц администрации Туапсинского округа по части 1 статьи 293 УК РФ "Халатность".
В воскресенье ГУМЧС по Краснодарскому краю объявило, что три поселка подтопило на Кубани после сильных осадков и поднятия уровня реки Дефань, на федеральной автодороге "М-4 Дон" сошел сель и перекрыл трассу в двух направлениях. В Туапсинском округе после непогоды был введен режим ЧС муниципального характера.
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ПроисшествияКраснодарский крайРоссияВениамин КондратьевАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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