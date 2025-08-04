https://ria.ru/20250804/most-2033165957.html

Очередь у Крымского моста увеличилась до почти двух тысяч машин

Очередь у Крымского моста увеличилась до почти двух тысяч машин - РИА Новости, 04.08.2025

Очередь у Крымского моста увеличилась до почти двух тысяч машин

Очередь из автомобилей у Крымского моста увеличилась до 1,8 тысячи, сообщил оперативный Telegram-канал о ситуации на транспортном переходе. РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T07:25:00+03:00

2025-08-04T07:25:00+03:00

2025-08-04T10:12:00+03:00

крымский мост

керчь

общество

тамань (станица)

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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Очередь из автомобилей у Крымского моста увеличилась до 1,8 тысячи, сообщил оперативный Telegram-канал о ситуации на транспортном переходе."В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находятся 1820 транспортных средств", — говорится в посте.Время ожидания составляет около четырех часов. Со стороны Керчи очереди перед пунктом ручного досмотра нет.Крымский мост открыт для проезда легковых машин, микроавтобусов и автобусов. Грузовики проезжают на полуостров и обратно с помощью Керченской паромной переправы либо сухопутным маршрутом через новые регионы.

https://ria.ru/20250803/voda-2033118023.html

керчь

тамань (станица)

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2025

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крымский мост, керчь, общество, тамань (станица)