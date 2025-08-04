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Очередь у Крымского моста увеличилась до почти двух тысяч машин - РИА Новости, 04.08.2025
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07:25 04.08.2025 (обновлено: 10:12 04.08.2025)
https://ria.ru/20250804/most-2033165957.html
Очередь у Крымского моста увеличилась до почти двух тысяч машин
Очередь у Крымского моста увеличилась до почти двух тысяч машин - РИА Новости, 04.08.2025
Очередь у Крымского моста увеличилась до почти двух тысяч машин
Очередь из автомобилей у Крымского моста увеличилась до 1,8 тысячи, сообщил оперативный Telegram-канал о ситуации на транспортном переходе. РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T07:25:00+03:00
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крымский мост
керчь
общество
тамань (станица)
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Очередь из автомобилей у Крымского моста увеличилась до 1,8 тысячи, сообщил оперативный Telegram-канал о ситуации на транспортном переходе."В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находятся 1820 транспортных средств", — говорится в посте.Время ожидания составляет около четырех часов. Со стороны Керчи очереди перед пунктом ручного досмотра нет.Крымский мост открыт для проезда легковых машин, микроавтобусов и автобусов. Грузовики проезжают на полуостров и обратно с помощью Керченской паромной переправы либо сухопутным маршрутом через новые регионы.
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керчь
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крымский мост, керчь, общество, тамань (станица)
Крымский мост, Керчь, Общество, Тамань (станица)
Очередь у Крымского моста увеличилась до почти двух тысяч машин

Очередь из машин у Крымского моста со стороны Тамани увеличилась до 1,8 тысячи

© РИА Новости / Константин МихальчевскийОчередь из автомобилей у Крымского моста
Очередь из автомобилей у Крымского моста - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Очередь из автомобилей у Крымского моста. Архивное фото
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Очередь из автомобилей у Крымского моста увеличилась до 1,8 тысячи, сообщил оперативный Telegram-канал о ситуации на транспортном переходе.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находятся 1820 транспортных средств", — говорится в посте.
Время ожидания составляет около четырех часов. Со стороны Керчи очереди перед пунктом ручного досмотра нет.
Крымский мост открыт для проезда легковых машин, микроавтобусов и автобусов. Грузовики проезжают на полуостров и обратно с помощью Керченской паромной переправы либо сухопутным маршрутом через новые регионы.
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