https://ria.ru/20250804/most-2033154797.html
Число автомобилей в очереди у Крымского моста составило 1,2 тысячи машин
Число автомобилей в очереди у Крымского моста составило 1,2 тысячи машин - РИА Новости, 04.08.2025
Число автомобилей в очереди у Крымского моста составило 1,2 тысячи машин
У Крымского моста образовалось очередь из 1205 машин, сообщили в оперативном Telegram-канал о ситуации на транспортном переходе. РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T02:16:00+03:00
2025-08-04T02:16:00+03:00
2025-08-04T14:01:00+03:00
крымский мост
керчь
республика крым
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1d/2014160008_0:101:3283:1948_1920x0_80_0_0_c824ebe222211f4c31ce349bcd41a977.jpg
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. У Крымского моста образовалось очередь из 1205 машин, сообщили в оперативном Telegram-канал о ситуации на транспортном переходе. "В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 1205 транспортных средств. Время ожидания более трех часов. Со стороны Керчи очереди перед пунктом ручного досмотра нет", — говорится в публикации.Крымский мост открыт для проезда легковых машин, микроавтобусов и автобусов. Грузовики проезжают в Крым и обратно с помощью Керченской паромной переправы либо сухопутным маршрутом через новые регионы.
https://ria.ru/20250803/voda-2033118023.html
керчь
республика крым
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1d/2014160008_277:0:3008:2048_1920x0_80_0_0_ae0cee05c099e51648bfddf40657037a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крымский мост, керчь, республика крым
Крымский мост, Керчь, Республика Крым
Число автомобилей в очереди у Крымского моста составило 1,2 тысячи машин
Проезда по Крымскому мосту ожидают 1,2 тысячи машин