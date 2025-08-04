https://ria.ru/20250804/most-2033154797.html

Число автомобилей в очереди у Крымского моста составило 1,2 тысячи машин

Число автомобилей в очереди у Крымского моста составило 1,2 тысячи машин - РИА Новости, 04.08.2025

Число автомобилей в очереди у Крымского моста составило 1,2 тысячи машин

У Крымского моста образовалось очередь из 1205 машин, сообщили в оперативном Telegram-канал о ситуации на транспортном переходе. РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T02:16:00+03:00

2025-08-04T02:16:00+03:00

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крымский мост

керчь

республика крым

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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. У Крымского моста образовалось очередь из 1205 машин, сообщили в оперативном Telegram-канал о ситуации на транспортном переходе. "В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 1205 транспортных средств. Время ожидания более трех часов. Со стороны Керчи очереди перед пунктом ручного досмотра нет", — говорится в публикации.Крымский мост открыт для проезда легковых машин, микроавтобусов и автобусов. Грузовики проезжают в Крым и обратно с помощью Керченской паромной переправы либо сухопутным маршрутом через новые регионы.

https://ria.ru/20250803/voda-2033118023.html

керчь

республика крым

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крымский мост, керчь, республика крым