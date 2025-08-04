https://ria.ru/20250804/moskva-2033361833.html
Гуф сообщил, что все билеты на его ноябрьские концерты в Москве проданы
Гуф сообщил, что все билеты на его ноябрьские концерты в Москве проданы - РИА Новости, 04.08.2025
Гуф сообщил, что все билеты на его ноябрьские концерты в Москве проданы
Рэпер Гуф (Алексей Долматов) сообщил, что все билеты на его ноябрьские концерты в Москве в рамках прощального тура проданы. РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T22:24:00+03:00
2025-08-04T22:24:00+03:00
2025-08-04T22:24:00+03:00
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guf (алексей долматов)
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Рэпер Гуф (Алексей Долматов) сообщил, что все билеты на его ноябрьские концерты в Москве в рамках прощального тура проданы. Концерты Гуфа запланированы на 29 и 30 ноября на площадке "ЦСКА Арена". "Москва, вы сделали это! Две даты - Sold out! Вас ждёт то, о чём будут говорить ещё долго. Это будет легендарно. До встречи!" - написал он в своем аккаунте в соцсети Instagram **Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская..
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москва, россия, общество, guf (алексей долматов)
Москва, Россия, Общество, Guf (Алексей Долматов)
Гуф сообщил, что все билеты на его ноябрьские концерты в Москве проданы
Гуф сообщил, что все билеты на его прощальные концерты в Москве проданы