Рейтинг@Mail.ru
Гуф сообщил, что все билеты на его ноябрьские концерты в Москве проданы - РИА Новости, 04.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:24 04.08.2025
https://ria.ru/20250804/moskva-2033361833.html
Гуф сообщил, что все билеты на его ноябрьские концерты в Москве проданы
Гуф сообщил, что все билеты на его ноябрьские концерты в Москве проданы - РИА Новости, 04.08.2025
Гуф сообщил, что все билеты на его ноябрьские концерты в Москве проданы
Рэпер Гуф (Алексей Долматов) сообщил, что все билеты на его ноябрьские концерты в Москве в рамках прощального тура проданы. РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T22:24:00+03:00
2025-08-04T22:24:00+03:00
москва
россия
общество
guf (алексей долматов)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/18/1867377597_0:233:3076:1963_1920x0_80_0_0_d1cf198e0fac4641fc431be498595dde.jpg
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Рэпер Гуф (Алексей Долматов) сообщил, что все билеты на его ноябрьские концерты в Москве в рамках прощального тура проданы. Концерты Гуфа запланированы на 29 и 30 ноября на площадке "ЦСКА Арена". "Москва, вы сделали это! Две даты - Sold out! Вас ждёт то, о чём будут говорить ещё долго. Это будет легендарно. До встречи!" - написал он в своем аккаунте в соцсети Instagram **Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская..
https://ria.ru/20250804/rossiya-2033341335.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/18/1867377597_347:0:3076:2047_1920x0_80_0_0_1d2e2f36fcc21c7e703de9f4b63086fb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, россия, общество, guf (алексей долматов)
Москва, Россия, Общество, Guf (Алексей Долматов)
Гуф сообщил, что все билеты на его ноябрьские концерты в Москве проданы

Гуф сообщил, что все билеты на его прощальные концерты в Москве проданы

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкРоссийский рэп-исполнитель Алексей Guf Долматов
Российский рэп-исполнитель Алексей Guf Долматов - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Российский рэп-исполнитель Алексей Guf Долматов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Рэпер Гуф (Алексей Долматов) сообщил, что все билеты на его ноябрьские концерты в Москве в рамках прощального тура проданы.
Концерты Гуфа запланированы на 29 и 30 ноября на площадке "ЦСКА Арена".
"Москва, вы сделали это! Две даты - Sold out! Вас ждёт то, о чём будут говорить ещё долго. Это будет легендарно. До встречи!" - написал он в своем аккаунте в соцсети Instagram *
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская..
Рэпер Алексей Долматов - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
Один из треков Гуфа, Наганно и АК-47 попал в реестр запрещенной информации
Вчера, 19:09
 
МоскваРоссияОбществоGuf (Алексей Долматов)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала