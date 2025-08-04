https://ria.ru/20250804/moskva-2033339475.html

В Москве за 12 часов выпало около трети месячной нормы осадков

В Москве за 12 часов выпало около трети месячной нормы осадков - РИА Новости, 04.08.2025

В Москве за 12 часов выпало около трети месячной нормы осадков

Около трети от месячной нормы осадков выпало в Москве за 12 часов в понедельник, до утра вторника может выпасть еще около 20 миллиметров, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T18:57:00+03:00

2025-08-04T18:57:00+03:00

2025-08-04T18:57:00+03:00

москва

московская область (подмосковье)

егорьевск

евгений тишковец

погода

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149762/41/1497624127_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_d651456b61b7d73a78458ba7dce5a65c.jpg

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Около трети от месячной нормы осадков выпало в Москве за 12 часов в понедельник, до утра вторника может выпасть еще около 20 миллиметров, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "В Москве за последние 12 часов на метеостанции Тушино выпало 22 миллиметра осадков, Бутово - 24 миллиметра, в центре столицы, на Балчуге и ВДНХ - 26 миллиметров, что составляет 33% от всего объема небесной влаги за август", - рассказал Тишковец. Синоптик отметил, что в Подмосковье больше всего дождей зафиксировано на метеостанциях в Егорьевске - 25 миллиметров, Ново-Иерусалиме - 26 миллиметров, Серпухове - 28 миллиметров и Долгопрудном - 34 миллиметра осадков. "Дожди продолжаются и до утра прогнозируется еще 20 миллиметров", - добавил Тишковец.

https://ria.ru/20250802/pogoda-2032937104.html

москва

московская область (подмосковье)

егорьевск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, московская область (подмосковье), егорьевск, евгений тишковец, погода, общество