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В Москве за 12 часов выпало около трети месячной нормы осадков - РИА Новости, 04.08.2025
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18:57 04.08.2025
https://ria.ru/20250804/moskva-2033339475.html
В Москве за 12 часов выпало около трети месячной нормы осадков
В Москве за 12 часов выпало около трети месячной нормы осадков - РИА Новости, 04.08.2025
В Москве за 12 часов выпало около трети месячной нормы осадков
Около трети от месячной нормы осадков выпало в Москве за 12 часов в понедельник, до утра вторника может выпасть еще около 20 миллиметров, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T18:57:00+03:00
2025-08-04T18:57:00+03:00
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егорьевск
евгений тишковец
погода
общество
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Около трети от месячной нормы осадков выпало в Москве за 12 часов в понедельник, до утра вторника может выпасть еще около 20 миллиметров, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "В Москве за последние 12 часов на метеостанции Тушино выпало 22 миллиметра осадков, Бутово - 24 миллиметра, в центре столицы, на Балчуге и ВДНХ - 26 миллиметров, что составляет 33% от всего объема небесной влаги за август", - рассказал Тишковец. Синоптик отметил, что в Подмосковье больше всего дождей зафиксировано на метеостанциях в Егорьевске - 25 миллиметров, Ново-Иерусалиме - 26 миллиметров, Серпухове - 28 миллиметров и Долгопрудном - 34 миллиметра осадков. "Дожди продолжаются и до утра прогнозируется еще 20 миллиметров", - добавил Тишковец.
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москва, московская область (подмосковье), егорьевск, евгений тишковец, погода, общество
Москва, Московская область (Подмосковье), Егорьевск, Евгений Тишковец, Погода, Общество
В Москве за 12 часов выпало около трети месячной нормы осадков

Тишковец: в Москве за 12 часов выпало 33% месячной нормы осадков

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкДождь в Москве
Дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Около трети от месячной нормы осадков выпало в Москве за 12 часов в понедельник, до утра вторника может выпасть еще около 20 миллиметров, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Москве за последние 12 часов на метеостанции Тушино выпало 22 миллиметра осадков, Бутово - 24 миллиметра, в центре столицы, на Балчуге и ВДНХ - 26 миллиметров, что составляет 33% от всего объема небесной влаги за август", - рассказал Тишковец.
Синоптик отметил, что в Подмосковье больше всего дождей зафиксировано на метеостанциях в Егорьевске - 25 миллиметров, Ново-Иерусалиме - 26 миллиметров, Серпухове - 28 миллиметров и Долгопрудном - 34 миллиметра осадков.
"Дожди продолжаются и до утра прогнозируется еще 20 миллиметров", - добавил Тишковец.
Ливень в Москве - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
Синоптики рассказали о погоде в Москве на следующей неделе
2 августа, 02:45
 
МоскваМосковская область (Подмосковье)ЕгорьевскЕвгений ТишковецПогодаОбщество
 
 
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