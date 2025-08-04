https://ria.ru/20250804/moskva-2033339475.html
В Москве за 12 часов выпало около трети месячной нормы осадков
В Москве за 12 часов выпало около трети месячной нормы осадков - РИА Новости, 04.08.2025
В Москве за 12 часов выпало около трети месячной нормы осадков
Около трети от месячной нормы осадков выпало в Москве за 12 часов в понедельник, до утра вторника может выпасть еще около 20 миллиметров, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T18:57:00+03:00
2025-08-04T18:57:00+03:00
2025-08-04T18:57:00+03:00
москва
московская область (подмосковье)
егорьевск
евгений тишковец
погода
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149762/41/1497624127_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_d651456b61b7d73a78458ba7dce5a65c.jpg
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Около трети от месячной нормы осадков выпало в Москве за 12 часов в понедельник, до утра вторника может выпасть еще около 20 миллиметров, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "В Москве за последние 12 часов на метеостанции Тушино выпало 22 миллиметра осадков, Бутово - 24 миллиметра, в центре столицы, на Балчуге и ВДНХ - 26 миллиметров, что составляет 33% от всего объема небесной влаги за август", - рассказал Тишковец. Синоптик отметил, что в Подмосковье больше всего дождей зафиксировано на метеостанциях в Егорьевске - 25 миллиметров, Ново-Иерусалиме - 26 миллиметров, Серпухове - 28 миллиметров и Долгопрудном - 34 миллиметра осадков. "Дожди продолжаются и до утра прогнозируется еще 20 миллиметров", - добавил Тишковец.
https://ria.ru/20250802/pogoda-2032937104.html
москва
московская область (подмосковье)
егорьевск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149762/41/1497624127_179:0:2910:2048_1920x0_80_0_0_aea0e613831f7ae50d55764046e9873d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, московская область (подмосковье), егорьевск, евгений тишковец, погода, общество
Москва, Московская область (Подмосковье), Егорьевск, Евгений Тишковец, Погода, Общество
В Москве за 12 часов выпало около трети месячной нормы осадков
Тишковец: в Москве за 12 часов выпало 33% месячной нормы осадков