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Максимум ливней в Москве пройден, но дожди продолжатся - РИА Новости, 04.08.2025
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18:45 04.08.2025 (обновлено: 18:59 04.08.2025)
https://ria.ru/20250804/moskva-2033334888.html
Максимум ливней в Москве пройден, но дожди продолжатся
Максимум ливней в Москве пройден, но дожди продолжатся - РИА Новости, 04.08.2025
Максимум ливней в Москве пройден, но дожди продолжатся
Максимум ливней в Москве пройден, однако дожди продолжатся, также есть вероятность установления нового суточного рекорда осадков, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T18:45:00+03:00
2025-08-04T18:59:00+03:00
общество
москва
евгений тишковец
погода
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Максимум ливней в Москве пройден, однако дожди продолжатся, также есть вероятность установления нового суточного рекорда осадков, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Максимум ливней в Москве пройден, но аномальные дожди еще будут поливать нас ближайшие 24 часа. За сутки в осадкомеры столицы может попасть две трети от всего объема небесной влаги в августе. Мало того, есть вероятность установления нового суточного рекорда осадков, который для этого дня держится с 1989 года, когда московские метеорологи зафиксировали 37,8 миллиметра. Полностью дожди прекратятся к вечеру вторника и в среду откроется окно теплой и солнечной погоды", - рассказал Тишковец. Синоптик отметил, что август по климату в Центральной России - не самый дождливый месяц лета. "Но то, что творится сейчас на улицах Москвы - явление погоды экстраординарное. Нечто подобное по статистике интенсивности ливней случается в эти дни в среднем один раз в 20 лет", - заключил Тишковец.
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общество, москва, евгений тишковец, погода
Общество, Москва, Евгений Тишковец, Погода
Максимум ливней в Москве пройден, но дожди продолжатся

Тишковец: максимум ливней в Москве пройден, но дожди продолжатся

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкПрохожие во время сильного дождя в Москве
Прохожие во время сильного дождя в Москве - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Максимум ливней в Москве пройден, однако дожди продолжатся, также есть вероятность установления нового суточного рекорда осадков, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Максимум ливней в Москве пройден, но аномальные дожди еще будут поливать нас ближайшие 24 часа. За сутки в осадкомеры столицы может попасть две трети от всего объема небесной влаги в августе. Мало того, есть вероятность установления нового суточного рекорда осадков, который для этого дня держится с 1989 года, когда московские метеорологи зафиксировали 37,8 миллиметра. Полностью дожди прекратятся к вечеру вторника и в среду откроется окно теплой и солнечной погоды", - рассказал Тишковец.
Синоптик отметил, что август по климату в Центральной России - не самый дождливый месяц лета.
"Но то, что творится сейчас на улицах Москвы - явление погоды экстраординарное. Нечто подобное по статистике интенсивности ливней случается в эти дни в среднем один раз в 20 лет", - заключил Тишковец.
Ливень в Москве - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
Синоптики рассказали о погоде в Москве на следующей неделе
2 августа, 02:45
 
ОбществоМоскваЕвгений ТишковецПогода
 
 
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