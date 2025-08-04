https://ria.ru/20250804/moskva-2033334888.html

Максимум ливней в Москве пройден, но дожди продолжатся

Максимум ливней в Москве пройден, но дожди продолжатся - РИА Новости, 04.08.2025

Максимум ливней в Москве пройден, но дожди продолжатся

Максимум ливней в Москве пройден, однако дожди продолжатся, также есть вероятность установления нового суточного рекорда осадков, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T18:45:00+03:00

2025-08-04T18:45:00+03:00

2025-08-04T18:59:00+03:00

общество

москва

евгений тишковец

погода

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Максимум ливней в Москве пройден, однако дожди продолжатся, также есть вероятность установления нового суточного рекорда осадков, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Максимум ливней в Москве пройден, но аномальные дожди еще будут поливать нас ближайшие 24 часа. За сутки в осадкомеры столицы может попасть две трети от всего объема небесной влаги в августе. Мало того, есть вероятность установления нового суточного рекорда осадков, который для этого дня держится с 1989 года, когда московские метеорологи зафиксировали 37,8 миллиметра. Полностью дожди прекратятся к вечеру вторника и в среду откроется окно теплой и солнечной погоды", - рассказал Тишковец. Синоптик отметил, что август по климату в Центральной России - не самый дождливый месяц лета. "Но то, что творится сейчас на улицах Москвы - явление погоды экстраординарное. Нечто подобное по статистике интенсивности ливней случается в эти дни в среднем один раз в 20 лет", - заключил Тишковец.

https://ria.ru/20250802/pogoda-2032937104.html

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общество, москва, евгений тишковец, погода