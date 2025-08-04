https://ria.ru/20250804/moskva-2033283646.html

В русле Яузы не нашли следов загрязнения

В русле Яузы не нашли следов загрязнения - РИА Новости, 04.08.2025

В русле Яузы не нашли следов загрязнения

Специалисты не выявили следов загрязняющих веществ в русле реки Яуза в Москве, сообщается в Telegram-канале ГУП "Мосводосток". РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T15:17:00+03:00

2025-08-04T15:17:00+03:00

2025-08-04T15:28:00+03:00

происшествия

москва

мосводосток

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Специалисты не выявили следов загрязняющих веществ в русле реки Яуза в Москве, сообщается в Telegram-канале ГУП "Мосводосток". Ранее Telegram-каналы публиковали видео, на которых вода в реке была окрашена в неестественный коричневый цвет. "ГУП "Мосводосток" проверило русло реки Яузы в районе Электрозаводского моста. Оперативные бригады "Мосводостока" прибыли на место для обследования русла реки в районе Электрозаводского моста. Акватория реки находится в удовлетворительном состоянии. Следов сброса загрязняющих веществ или окрашивания не выявлено", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250731/spasateli-2032543387.html

москва

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2025

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происшествия, москва, мосводосток