Рейтинг@Mail.ru
В русле Яузы не нашли следов загрязнения - РИА Новости, 04.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:17 04.08.2025 (обновлено: 15:28 04.08.2025)
https://ria.ru/20250804/moskva-2033283646.html
В русле Яузы не нашли следов загрязнения
В русле Яузы не нашли следов загрязнения - РИА Новости, 04.08.2025
В русле Яузы не нашли следов загрязнения
Специалисты не выявили следов загрязняющих веществ в русле реки Яуза в Москве, сообщается в Telegram-канале ГУП "Мосводосток". РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T15:17:00+03:00
2025-08-04T15:28:00+03:00
происшествия
москва
мосводосток
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/04/2033287149_67:47:610:352_1920x0_80_0_0_360e13cd90a2cc1876250af573c0c26a.jpg
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Специалисты не выявили следов загрязняющих веществ в русле реки Яуза в Москве, сообщается в Telegram-канале ГУП "Мосводосток". Ранее Telegram-каналы публиковали видео, на которых вода в реке была окрашена в неестественный коричневый цвет. "ГУП "Мосводосток" проверило русло реки Яузы в районе Электрозаводского моста. Оперативные бригады "Мосводостока" прибыли на место для обследования русла реки в районе Электрозаводского моста. Акватория реки находится в удовлетворительном состоянии. Следов сброса загрязняющих веществ или окрашивания не выявлено", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250731/spasateli-2032543387.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/04/2033287149_168:0:637:352_1920x0_80_0_0_c06601df458950af37b4e8972d5d9894.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, мосводосток
Происшествия, Москва, Мосводосток
В русле Яузы не нашли следов загрязнения

В Яузе не выявили следов загрязняющих веществ

© "Мосводосток"/TelegramСпециалисты не выявили следов загрязняющих веществ в русле реки Яуза в Москве
Специалисты не выявили следов загрязняющих веществ в русле реки Яуза в Москве - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© "Мосводосток"/Telegram
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Специалисты не выявили следов загрязняющих веществ в русле реки Яуза в Москве, сообщается в Telegram-канале ГУП "Мосводосток".
Ранее Telegram-каналы публиковали видео, на которых вода в реке была окрашена в неестественный коричневый цвет.
"ГУП "Мосводосток" проверило русло реки Яузы в районе Электрозаводского моста. Оперативные бригады "Мосводостока" прибыли на место для обследования русла реки в районе Электрозаводского моста. Акватория реки находится в удовлетворительном состоянии. Следов сброса загрязняющих веществ или окрашивания не выявлено", - говорится в сообщении.
Повседневная жизнь в Москве - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
Спасатели патрулируют Москву-реку и водоемы из-за жары
31 июля, 11:47
 
ПроисшествияМоскваМосводосток
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала