https://ria.ru/20250804/moskva-2033228742.html

В Кремле считают, что все должны быть аккуратны с ядерной риторикой

В Кремле считают, что все должны быть аккуратны с ядерной риторикой - РИА Новости, 04.08.2025

В Кремле считают, что все должны быть аккуратны с ядерной риторикой

Москва аккуратно относится к заявлениям, связанным с ядерной проблематикой, и считает, что все должны быть аккуратны с этой темой, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T12:20:00+03:00

2025-08-04T12:20:00+03:00

2025-08-04T12:20:00+03:00

москва

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Москва аккуратно относится к заявлениям, связанным с ядерной проблематикой, и считает, что все должны быть аккуратны с этой темой, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы очень аккуратно относимся к любым заявлениям, связанным с ядерной проблематикой... И, конечно, мы считаем, что все должны быть весьма и весьма аккуратны с ядерной риторикой", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20250804/kreml-2033228051.html

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москва, россия, дмитрий песков