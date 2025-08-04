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В Кремле считают, что все должны быть аккуратны с ядерной риторикой - РИА Новости, 04.08.2025
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12:20 04.08.2025
https://ria.ru/20250804/moskva-2033228742.html
В Кремле считают, что все должны быть аккуратны с ядерной риторикой
В Кремле считают, что все должны быть аккуратны с ядерной риторикой - РИА Новости, 04.08.2025
В Кремле считают, что все должны быть аккуратны с ядерной риторикой
Москва аккуратно относится к заявлениям, связанным с ядерной проблематикой, и считает, что все должны быть аккуратны с этой темой, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T12:20:00+03:00
2025-08-04T12:20:00+03:00
москва
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Москва аккуратно относится к заявлениям, связанным с ядерной проблематикой, и считает, что все должны быть аккуратны с этой темой, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы очень аккуратно относимся к любым заявлениям, связанным с ядерной проблематикой... И, конечно, мы считаем, что все должны быть весьма и весьма аккуратны с ядерной риторикой", - сказал Песков журналистам.
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москва, россия, дмитрий песков
Москва, Россия, Дмитрий Песков
В Кремле считают, что все должны быть аккуратны с ядерной риторикой

Песков: Россия аккуратно относится к заявлениям о ядерной проблематике

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкВид на Кремль, Москва-реку и Международный деловой центр "Москва-Сити"
Вид на Кремль, Москва-реку и Международный деловой центр Москва-Сити - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Вид на Кремль, Москва-реку и Международный деловой центр "Москва-Сити". Архивное фото
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Москва аккуратно относится к заявлениям, связанным с ядерной проблематикой, и считает, что все должны быть аккуратны с этой темой, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы очень аккуратно относимся к любым заявлениям, связанным с ядерной проблематикой... И, конечно, мы считаем, что все должны быть весьма и весьма аккуратны с ядерной риторикой", - сказал Песков журналистам.
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